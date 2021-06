Giới chức Nhật Bản đổ lỗi cho Hàn Quốc trong giải quyết vấn đề nô lệ tình dục thời chiến

Photo : YONHAP News

Trình diện tại Ủy ban Quyết toán ngân sách thuộc Thượng viện Nhật Bản ngày 31/5, Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu khi được hỏi về lập trường của Chính phủ Nhật Bản liên quan tới thỏa thuận Hàn-Nhật năm 2015 đã trả lời rằng vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II đã được giải quyết "dứt điểm và không thể đảo ngược". Ông này nhận xét do Hàn Quốc mà "khung thành" giải quyết vấn đề này lúc nào cũng dịch chuyển.Phát biểu trên của Ngoại trưởng Nhật Bản hàm ý đổ lỗi cho Hàn Quốc trong việc giải quyết vấn đề nô lệ tình dục thời chiến.Trong cuộc họp trên, nghị sĩ Arimura Haruko thuộc đảng cầm quyền Dân chủ tự do dẫn lập trường gần đây của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, lập luận rằng Seoul đang gắn "mác mới" cho vấn đề người phụ nữ mua vui, đó là "hành vi xâm hại nhân quyền người phụ nữ thời chiến chưa từng có tiền lệ trên thế giới", hòng vu khống và cô lập Nhật Bản, "tuyên truyền" nhận thức lịch sử vô căn cứ này tới cộng đồng quốc tế.Trước đó, trong cuộc họp Nội các ngày 27/4, Chính phủ Nhật Bản đã nhất trí với ý kiến rằng việc dùng từ "người phụ nữ mua vui" thay cho từ "người phụ nữ mua vui cho binh lính thời chiến" là thích hợp, do cụm từ này có thể gây ra hiểu lầm.