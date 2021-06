Đảng cầm quyền đề cập tới phương án hỗ trợ khẩn cấp toàn dân

Photo : YONHAP News

Ban lãnh đạo đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang nhắc tới việc cần thiết chi trả hỗ trợ khẩn cấp cho toàn dân, nhằm thổi một luồng sinh khí mới cho nền kinh tế.Đại diện đảng tại Quốc hội Yun Ho-jung nhấn mạnh việc lập và thông qua dự thảo ngân sách bổ sung, bao gồm chính sách nới lỏng bao trùm và khoản hỗ trợ khẩn cấp toàn dân là hết sức cấp thiết. Đảng cầm quyền đang đặt mục tiêu chi trả hỗ trợ khẩn cấp toàn dân trước Tết Trung thu.Điều này cho thấy đảng cầm quyền nhận định thời điểm thích hợp là khoảng tháng 9 là lúc kết thúc tiêm chủng vắc-xin COVID-19 mũi một cho 70% dân số.Quy mô hỗ trợ khẩn cấp lần một cho đối tượng toàn dân vào năm ngoái là 14.300 tỷ won (12,9 tỷ USD). Nếu xét tới cả khoản hỗ trợ bồi thường thiệt hại do dịch COVID-19 đang được thảo luận tại Quốc hội thì dự kiến quy mô ngân sách cần thiết sẽ vượt 20.000 tỷ won (18,05 tỷ USD).Tổng thống Moon Jae-in trước đó đã ra chỉ thị cần duy trì đường lối chính sách tài chính mở rộng cho tới hết năm sau. Đảng cầm quyền cho rằng việc hỗ trợ toàn dân là điều bất khả kháng nhằm thúc đẩy tiêu thụ nội địa, giải quyết sự bất cân bằng trong quá trình hồi phục khỏi đại dịch.Vấn đề đặt ra là tài chính. Lập trường của đảng cầm quyền được cho là đã cân nhắc tới tình hình tài chính quốc gia dư dả gần đây. Trong quý I, tổng thu thuế tăng thêm 19.000 tỷ won (17,14 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Do vậy, cơ quan tài chính cũng đang dần cho thấy sự thay đổi lập trường thay vì bác bỏ khả năng xem xét lập ngân sách bổ sung như ban đầu.Tuy nhiên, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân và đảng Công lý đặt câu hỏi về lý do phải lập thêm ngân sách bổ sung tiêu tốn một khoản ngân sách lớn nữa, trong khi việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho các tiểu thương vẫn chưa được thông qua tại Quốc hội.Dự kiến vấn đề hỗ trợ khẩn cấp và ngân sách bổ sung sẽ được chính giới thảo luận song song với vấn đề chi trả tiền bồi thường thiệt hại tại phiên họp Quốc hội tháng 6.