Hoàn tất đặt lịch tiêm vắc-xin Janssen do Mỹ cung cấp chỉ trong hơn 18 giờ

Photo : YONHAP News

Trong vòng 13 tiếng từ 0 giờ rạng sáng tới 1 giờ chiều ngày 1/6, đã có tổng cộng 646.000 người dân đặt lịch tiêm phòng vắc-xin COVID-19 của hãng Janssen (Bỉ) do Mỹ cung cấp. Tới 3 giờ 30 phút chiều cùng ngày, cơ quan phòng dịch đã hoàn tất tiếp nhận đặt lịch theo thứ tự đợt một. Do có quá nhiều người đăng ký đặt lịch tiêm cùng một lúc, nên có lúc trang web đặt lịch tiêm chủng bị quá tải, tại một số địa phương còn phát sinh lỗi.Ban đầu, cơ quan phòng dịch công bố sẽ nhận đặt lịch tiêm cho 1 triệu người. Tuy nhiên, vắc-xin của Janssen là loại một lọ tiêm được cho 5 người, nên có thể sẽ phát sinh trường hợp phải vận chuyển lượng vắc-xin nhiều hơn so với số người đặt tiêm, nên trước mắt, cơ quan phòng dịch chỉ nhận đặt lịch tiêm cho 800.000 người. Từ 4 giờ 30 phút chiều cùng ngày, cơ quan phòng dịch đã tiếp nhận thêm 100.000 người đặt lịch tiêm, hoàn tất quá trình tiếp nhận đăng ký.Trước đó, Chính phủ Mỹ đã quyết định cung cấp 1 triệu liều vắc-xin COVID-19 do hãng dược Janssen phát triển cho quân đội Hàn Quốc, căn cứ theo nội dung cam kết của Tổng thống Joe Biden với Tổng thống Moon Jae-in tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 21/5 ở Washington. Chính phủ Hàn Quốc quyết định cung cấp vắc-xin này cho lực lượng quân dự bị, dân phòng và người công tác trong quân đội trên 30 tuổi.Mặt khác, tốc độ nhập vắc-xin đang diễn ra hết sức nhanh chóng. 879.000 liều vắc-xin của hãng AstraZeneca (Anh) đã được xuất xưởng khỏi nhà máy của hãng Khoa học y sinh SK (SK Bioscience) ở thành phố Andong (tỉnh Bắc Gyeongsang). 55.000 liều vắc-xin của hãng Moderna (Mỹ) cũng đã tới sân bay Incheon vào lúc 1 giờ chiều 1/6. 650.000 liều vắc-xin của Pfizer (Mỹ) đã về tới Hàn Quốc vào rạng sáng ngày 2/6.Trong số các đối tượng tiêm chủng trong quý II năm nay, đối tượng dưới 30 tuổi sẽ tiêm vắc-xin của Pfizer từ 15/6. Cơ quan phòng dịch sẽ bắt đầu nhận đặt lịch tiêm từ 7/6, đối tượng là các nhân lực thiết yếu trong xã hội như cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, người làm việc tại các cơ sở có rủi ro lây nhiễm cao, người mắc bệnh thận mãn tính dưới 30 tuổi.Vắc-xin của AstraZeneca cho thấy hiệu quả phòng ngừa đạt trên 90% với cả biến thể virus COVID-19 từ Anh. Đây là kết quả phân tích của cơ quan phòng dịch tiến hành với 4 viện dưỡng lão và bệnh viện phát sinh lây nhiễm tập thể.