Ngoại trưởng Mỹ: “Khuyến khích NATO tăng cường hợp tác với Hàn Quốc”

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 1/6 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi các nước thành viên NATO tăng cường hợp tác sâu rộng với các quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand.Lý do Ngoại trưởng Blinken gọi tên 4 quốc gia này chưa được xác nhận nhưng đây đều là các nước nằm trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi Washington đặt trọng tâm trong chiến lược kìm hãm Trung Quốc. Australia và Nhật Bản là hai nước cùng tham gia QUAD, cơ chế hợp tác 4 bên cùng với Mỹ và Ấn Độ mang tính chất kìm hãm Bắc Kinh. Bên cạnh đó, Hàn Quốc, đồng minh thân cận của Mỹ và New Zealand, nước thành viên trong liên minh tình báo “Five Eyes” với Mỹ, cũng là hai cái tên luôn được nhắc đến thời gian qua trong trường hợp mở rộng hoặc tăng cường hợp tác cơ chế QUAD.Như vậy, yêu cầu của Ngoại trưởng Blinken có thể được hiểu là các nước thành viên NATO cần tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong cuộc chiến ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc.Cũng trong cuộc họp này, ông Blinken bày tỏ ủng hộ nỗ lực của NATO trong việc linh hoạt chuẩn bị năng lực ứng phó với thách thức có hệ thống từ Nga và Trung Quốc, đối phó với biến đổi khí hậu và mối đe dọa an ninh mạng.Ngoại trưởng Mỹ cũng đã tái khẳng định cam kết của Mỹ với NATO, nhấn mạnh ưu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden về việc hồi sinh mối quan hệ với các đồng minh, và tầm quan trọng của các nước đối tác bao gồm NATO và Liên minh châu Âu (EU).