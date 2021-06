Bắc Triều Tiên xây dựng hạ tầng dỡ hàng và trữ dầu mới ở cảng Nampo

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 2/6 đưa tin Bắc Triều Tiên đang mở rộng các hạ tầng dỡ hàng và trữ dầu mới ở khu vực cảng Nampo, cảng biển lớn nhất của nước này, được coi là "cửa ngõ" của Bình Nhưỡng.Theo hình ảnh vệ tinh do công ty Maxar Technologies (Mỹ) ghi lại được, có ba bể chứa và hạ tầng bến cảng đã được hoàn công ở một địa điểm cách khu vực tập trung nhiều cơ sở trữ dầu ở thành phố Nampo 700m về phía Tây.Nếu đúng như vậy thì Bắc Triều Tiên sẽ có thể vận chuyển dầu mỏ tới trữ ở khu vực mới, thay vì cơ sở trữ dầu hiện tại.Không chỉ có ba bể chứa trên, miền Bắc gần đây có dấu hiệu mở rộng các hạ tầng trữ dầu mới. Đặc biệt, vào tháng 12 năm ngoái, hình ảnh vệ tinh phát hiện được nước này đang tiến hành công tác xây dựng tại 5 khu đất hình tròn, đường kính 25-32m.Nếu cơ sở đang tiến hành xây dựng được hoàn công thì tổng số bể chứa dầu của miền Bắc ở Nampo sẽ tăng từ 20 bể năm 2018 lên 30 bể. Tuy nhiên, dù đang tiến hành mở rộng các hạ tầng trữ dầu, nhưng nước này lại đang dừng nhập khẩu dầu trên thực tế.VOA công bố kết quả phân tích dựa trên hình ảnh vệ tinh của công ty Planet Labs, cho biết trong vòng ba tháng từ tháng 3 năm nay, chỉ có hai tàu chở dầu ghé vào khu vực cảng Nampo. Mọi năm trước, tàu chở dầu cỡ lớn ít nhất là ba ngày một lần lại tới neo đậu ở khu vực này. Tuy nhiên, trong tháng 3 tới tháng 5 năm ngoái, sau khi bùng phát dịch COVID-19, chỉ có hơn 20 tàu được phát hiện.Các chuyên gia cho rằng Bắc Triều Tiên đang gặp trở ngại lớn về xuất khẩu do dịch COVID-19, nên cạn kiệt ngoại tệ để mua dầu mỏ. Cùng với đó, sản xuất và hoạt động thị trường bị co hẹp do đại dich, nên lượng tiêu thụ dầu cũng giảm theo.