Mùa hè ở thủ đô Seoul khó chịu hơn so với vùng núi, ven sông

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 2/6 đã công bố kết quả phân tích dữ liệu đô thị Seoul thông minh (S-DoT - Smart Seoul Data of Things) từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021.S-DoT (Smart Seoul Data of Things) là cảm biến do chính quyền thành phố Seoul tự chế tạo, tích hợp công nghệ internet vạn vật (IoT), thu thập 17 dữ liệu về tình hình đô thị bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, độ chiếu sáng, bụi siêu nhỏ và tia cực tím mỗi hai phút một lần. 1.100 thiết bị cảm biến được lắp đặt tại khu dân cư đa dạng như trung tâm thành phố, vùng núi, ven sông. Dữ liệu do S-DoT thu thập được sử dụng để theo dõi rõ hơn tình hình thành phố và làm tài liệu để xây dựng chính sách thành phố thông minh cơ bản.Kết quả cho thấy, nhiệt độ trung bình từ tháng 4-8 ở nội thành thủ đô Seoul cao hơn 2,32 độ C so với khu vực vùng núi và 1,08 độ C so với vùng ven sông. Mùa đông từ tháng 11-3 năm sau, nhiệt độ trung bình ở Seoul ấm hơn khoảng 2,16 độ C so với vùng núi và 1,42 độ C so với vùng ven sông.Trong ngày quang mây và nóng nhất năm ngoái (22/6 và 26/8), nhiệt độ ở trung tâm thành phố cao hơn khoảng 3-3,4 độ C và có nơi cao hơn tới 7 độ C so với vùng núi, cao hơn từ 1,6-1,9 độ C và cao nhất là 4,3 độ C so với vùng ven sông. Đây còn gọi là hiện tượng đảo nhiệt đô thị khi trong cùng một thời điểm, khu vực đô thị phát triển có nền nhiệt cao hơn so với các nơi khác.Kết quả phân tích cũng cho thấy người dân sống tại thành phố Seoul sẽ cảm nhận cái khó chịu trong mùa hè sớm hơn hai đến ba tuần so với vùng núi và sớm hơn một, hai tuần so với vùng ven sông.Vào mùa đông, nồng độ bụi siêu nhỏ ở khu vực vùng núi thấp hơn so với trung tâm thành phố. Nồng độ bụi siêu nhỏ ở các khu vực này trong mùa hè nhìn chung là tương đương nhau.Quan sát cho thấy, nền nhiệt ở thành phố Seoul trong mùa hè nóng hơn, do đó chi phí làm mát cũng sẽ tăng so với vùng núi hay vùng ven sông; ngược lại, nền nhiệt mùa đông lại ấm hơn nên chi phí sưởi ấm sẽ tiết kiệm hơn.Ngoài ra, mùa hè nắng nóng, người dân dễ cảm thấy bức bối trong thời gian dài khiến nguy cơ xảy ra tội phạm bạo lực, tai nạn giao thông ở trung tâm thành phố cũng cao hơn so với vùng núi và ven sông. Do đó, chính quyền thành phố cần có các hoạt động phòng chống tình trạng này.Chính quyền thủ đô Seoul có kế hoạch cung cấp cho người dân thông tin môi trường sống trong thành phố theo thời gian thực, sử dụng dữ liệu đo lường S-DoT thông qua Bản đồ Seoul thông minh (https://map.seoul.go.kr) vào tháng 8 tới.