Nợ doanh nghiệp tăng thêm 38,5 tỷ USD trong quý I/2021

Photo : YONHAP News

Dịch COVID-19 tái bùng phát đã khiến mức tăng dư nợ hộ kinh doanh nhỏ lẻ và doanh nghiệp Hàn Quốc trong quý I năm nay cao hơn so với quý IV năm ngoái.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 2/6 công bố số liệu cho biết tính tới cuối tháng 3, dư nợ ở các doanh nghiệp tại các tổ chức tiền gửi (thường là ngân hàng) trong nước đạt 1.435.800 tỷ won (1.291,2 tỷ USD), tăng 42.800 tỷ won (38,5 tỷ USD) so với cuối tháng 12 năm ngoái.Trong dó, dư nợ của ngành dịch vụ là 911.800 tỷ won (820,1 tỷ USD), tăng 31.100 tỷ won (27,9 tỷ USD). Mức tăng này cao hơn mức tăng quý trước là 28.700 tỷ won (25,8 tỷ USD) nhưng thấp hơn so với mức tăng cùng kỳ năm ngoái là 34.000 tỷ won (30,5 tỷ USD).BOK phân tích dư nợ ngành dịch vụ tăng do dịch COVID-19 tái bùng phát, xu hướng cải thiện ở ngành dịch vụ chậm lại, nhu cầu vốn ở các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, nhà nghỉ khách sạn tăng, Chính phủ tăng hỗ trợ vốn chính sách cho các ngành nghề bị hạn chế tụ tập.Dư nợ ở lĩnh vực chế tạo đạt 399.900 tỷ won (359,7 tỷ USD), tăng 7.100 tỷ won (6,4 tỷ USD) so với quý trước. Mặc dù ngành chế tạo đang có chiều hướng hồi phục, nhưng các doanh nghiệp đã vay lại khoản vay đã trả cuối năm trước nhằm quản lý chỉ số tài chính sổ sách.Xét theo đơn vị cho vay, dư nợ vay tại các tổ chức tiền gửi tăng 24.800 tỷ won (22,3 tỷ USD), dư nợ vay tại các tổ chức tiền gửi phi ngân hàng tăng 17.300 tỷ won (15,56 tỷ USD).