Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng mạnh nhất 9 năm gần đây

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/6 đã công bố báo cáo “Xu hướng giá tiêu dùng tháng 5”. Trong tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng đạt 107,46 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2015), tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất sau 9 năm một tháng kể từ tháng 4 năm 2012 (2,6%).Giá tiêu dùng tháng 5 tăng chủ yếu do giá xăng dầu và các sản phẩm chăn nuôi, thủy sản tăng. Giá xăng dầu tăng mạnh 23,3%, mức tăng cao nhất kể từ sau tháng 8 năm 2008. Nguyên nhân được phân tích là do hiệu ứng cơ sở khi dịch COVID-19 bùng phát khiến giá dầu thế giới giảm mạnh.Giá các mặt hàng chăn nuôi, thủy sản cũng trở nên đắt đỏ do ảnh hưởng của tình hình canh tác kém và dịch cúm gia cầm. Chỉ số giá sản phẩm chăn nuôi, thủy sản tăng 12,1%, tiếp tục đà tăng trưởng hai chữ số 5 tháng liên tiếp. Xu thế này khiến giá đồ ăn ngoài cũng tăng 2,1%. Ngoài ra, giá thuê nhà tăng 1,3%, mức tăng cao nhất kể từ tháng 11 năm 2017.Chính phủ giải thích giá tiêu dùng tăng mạnh do ảnh hưởng của tỷ lệ lạm phát tháng 5 năm ngoái ghi nhận ở mức thấp nhất của cả năm.Chính phủ quyết định tăng cường nhập khẩu trứng và gia hạn hỗ trợ hạn ngạch thuế quan khẩn cấp nhằm ổn định giá cả; lập đối sách như cấp phiếu giảm giá để giảm gánh nặng cho người tiêu dùng khi giá dịch vụ gia tăng. Ngoài ra, Cơ quan Dịch vụ mua sắm công (PPS) cũng dự định tung ra thị trường kim loại màu với giá ưu đãi để đối phó với tình hình giá nguyên vật liệu thế giới gia tăng.Chính phủ dự đoán tình hình lạm phát sẽ không kéo dài. Tuy nhiên, thời tiết thay đổi và phân bổ vắc-xin có thể là nguyên nhân khiến giá cả không ổn định trong nửa cuối năm nay.