Mức phụ thuộc về vật liệu công nghệ của Hàn Quốc vào Nhật Bản thấp nhất lịch sử

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 3/6 đã công bố báo cáo “Mạng thông tin tổng hợp về nguyên liệu, phụ tùng”. Theo đó, kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu, phụ tùng của Hàn Quốc 4 tháng đầu năm đạt 64,8 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu từ Nhật Bản chiếm 9,7 tỷ USD, tương đương 15%, thấp hơn 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái (16,1%) và là mức thấp nhất kể từ năm 2001 khi bắt đầu thống kê số liệu.Sau khi lập mức kỷ lục 28% vào năm 2003, tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu, phụ tùng từ Nhật Bản giảm dần xuống 18,2% vào năm 2014, sau đó duy trì trong khoảng 17% rồi rớt xuống 15,9% vào năm 2019.Trong khi đó, tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu, phụ tùng từ Đài Loan tăng từ 8,3% trong năm ngoái lên 9,3% trong năm nay. Tỷ trọng nhập khẩu các mặt hàng này từ Trung Quốc cũng tăng từ 29,1% lên 30,1%.Ngay sau khi Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu đối với ba mặt hàng vật liệu công nghệ (tháng 7 năm 2019), Chính phủ Hàn Quốc đã ra “đối sách tăng cường năng lực cạnh tranh vật liệu, phụ tùng, thiết bị”; tích cực hỗ trợ và đầu tư nhằm nội địa hóa công nghệ liên quan, đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Nhờ vậy, một số công ty trong nước đã thành công trong việc thúc đẩy sản xuất nguyên vật liệu liên quan đến chíp bán dẫn và đa dạng nguồn nhập khẩu các mặt hàng chủ lực.Tuy nhiên, thâm hụt thương mại nguyên liệu, phụ tùng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đang ngày càng gia tăng. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Seoul sang Tokyo đạt 4,3 tỷ USD, tăng 6,2% so với năm ngoái; song kim ngạch nhập khẩu đạt 9,7 tỷ USD, cao gấp đôi so với xuất khẩu. Thâm hụt thương mại của Hàn Quốc với Nhật Bản là 5,4 tỷ USD, mức thâm hụt tăng 790 triệu USD so với cùng kỳ một năm trước.Theo mặt hàng, thâm hụt linh kiện điện tử là 1,92 tỷ USD, phụ tùng máy móc cơ bản 6,44 tỷ USD, hóa chất và chế phẩm hóa học 1,31 tỷ USD, chế phẩm cao su và nhựa 578 triệu USD.Thâm hụt mặt hàng nguyên liệu và vật liệu với Nhật Bản cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nhập siêu với nước này. Tính đến tháng 4 năm nay, tổng quy mô thâm hụt thương mại với Nhật Bản là 7,89 tỷ USD, trong đó thâm hụt trong lĩnh vực nguyên liệu, phụ tùng chiếm tỷ trọng đáng kể.