Hàn Quốc và EU đẩy mạnh hợp tác tiêu chuẩn hóa phát triển công nghệ 6G

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc và Ủy ban châu Âu (EC) ngày 2/6 đã tổ chức "Hội thảo hợp tác Hàn-EU về tầm nhìn sau 5G" (EU-Korea Cooperation Workshop on the Vision Beyond 5G).Ủy ban châu Âu là cơ quan đại diện cho lợi ích chung của Liên minh châu Âu (EU), gồm các ủy viên được Chính phủ các nước thành viên EU đồng ý bổ nhiệm.Tại "Đối thoại chính sách công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) Hàn-EU lần thứ nhất" diễn ra vào năm ngoái, Hàn Quốc và EU đã nhất trí tăng cường hợp tác ở lĩnh vực tiêu chuẩn hóa về công nghệ thông tin và kinh tế số.Hội thảo lần này được tổ chức nối tiếp Đối thoại song phương năm ngoái, nhằm thảo luận về phương án hợp tác tiêu chuẩn liên quan tới phát triển và ứng dụng công nghệ mạng thế hệ mới sau mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G), như mạng viễn thông di dộng thế hệ thứ 6 (6G). Trong đó, quan chức hai bên đã chia sẻ về chính sách kỹ thuật số, đánh giá xu hướng phát triển công nghệ thông tin, như mạng 5G và 6G.