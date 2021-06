Quy mô mua sắm trực tuyến tháng 4 tại Hàn Quốc tăng 25,2%

Photo : Getty Images Bank

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 3/6 cho biết quy mô giao dịch trực tuyến trong tháng 4 đạt 15.090,4 tỷ won (14,3 tỷ USD), tăng 25,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng khiến người dân lựa chọn mua sắm không tiếp xúc, quy mô giao dịch mua sắm online tăng đều, lần lượt đạt 22,4%, 16,5% và 26,8% trong ba tháng đầu năm.Theo mặt hàng, giao dịch trực tuyến dịch vụ ăn uống bao gồm dịch vụ giao đồ ăn tại nhà đạt 1.976,3 tỷ won (1,77 triệu USD), tăng 56,5% và chiếm tỷ trọng cao nhất trong tất cả các mặt hàng. Tiếp theo là lượng giao dịch thực phẩm với 1.972,5 tỷ won (1,768 triệu USD), tăng 29,5%. Lượng giao dịch nhóm hàng thiết bị gia dụng, điện tử và thiết bị truyền thông cũng tăng 25,9% khi hoạt động sinh hoạt của người dân chủ yếu diễn ra ở nhà. Lượng giao dịch về văn hóa, dịch vụ giải trí như xem phim, biểu diễn tăng 84,5%, mức tăng mạnh nhất trong các mặt hàng.Cục thống kê quốc gia giải thích lượng giao dịch tháng 4 tăng do ảnh hưởng của hiệu ứng cơ sở khi lượng giao dịch cùng kỳ một năm trước giảm mạnh do dịch COVID-19, song chưa bằng 50% so với thời điểm trước khi dịch bùng phát.Trong tháng 4, trong số tất cả các sản phẩm được thống kê, có 22 mặt hàng trừ sách (-3,8%) có lượng giao dịch trực tuyến tăng so với cùng kỳ năm ngoái.Lượng giao dịch mua sắm trực tuyến thông qua thiết bị di động đạt 10.730,3 tỷ won (9,6 tỷ USD), tăng 34% so với một năm trước. Tỷ trọng mua sắm qua di động chiếm 71,1%. Tổng giá trị giao dịch mua sắm tháng 4 đạt 42.477 tỷ won (38,18 tỷ USD), trong đó giao dịch mua sắm online chiếm 27,7%.