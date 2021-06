Photo : YONHAP News

Tổ chức dân sự Nhật Bản mang tên "Ủy ban hành động Tokyo về triển lãm Phía sau tự do ngôn luận" công bố sẽ tổ chức triển lãm mang tên "Phía sau tự do ngôn luận - Tokyo" trong đó trưng bày tượng "Thiếu nữ Hòa bình", biểu tượng cho các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, tại một phòng triển lãm ở quận Shinjuku, Tokyo từ ngày 25/6-4/7.Ngoài tượng "Thiếu nữ Hòa bình", triển lãm này dự kiến còn trưng bày tác phẩm của nhiếp ảnh gia Hàn Quốc Ahn Se-hong ghi lại hình ảnh nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến, từng bị các thế lực bảo thủ Nhật Bản phản đối quyết liệt sau khi gây chú ý tại Triển lãm "Aichi Triennale" năm 2019.Tượng Thiếu nữ Hòa bình từng được trưng bày trong gian triển lãm “Phía sau Tự do ngôn luận?” (After Freedom of Expression?) trong khuôn khổ Triển lãm "Aichi Triennale 2019" tổ chức tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Tuy nhiên, sau đó bức tượng đã bị rút khỏi triển lãm chỉ sau ba ngày khai mạc, do vấp phải sự đe dọa của các thế lực bảo thủ Nhật Bản. Dưới những nỗ lực phản đối quyết liệt của ban tổ chức và các nghệ sĩ, tượng "Thiếu nữ Hòa bình" đã được trưng bày trở lại, nhưng chỉ trong thời gian ngắn trước khi bế mạc.Triển lãm sắp tới mang ý nghĩa chống lại thực trạng đe dọa tự do ngôn luận, đối đầu với thái độ bóp méo lịch sử của thế lực bảo thủ Nhật Bản.Ngoài ra, một tổ chức dân sự khác của Nhật Bản hoạt động chủ yếu ở khu vực tỉnh Aichi mang tên "Hội Aichi tiếp nối triển lãm Phía sau tự do ngôn luận" cũng công bố sẽ trưng bày tượng "Thiếu nữ Hòa bình" tại một phòng triển lãm thuộc thành phố Nagoya của tỉnh này ngày 6-11/7 tới.