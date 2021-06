Phó Thủ tướng công bố xem xét lập dự thảo ngân sách bổ sung lần hai năm 2021

Photo : YONHAP News

Tại buổi tọa đàm với lãnh đạo các cơ quan nghiên cứu và chuyên gia từ các ngân hàng đầu tư tại trụ sở Chính phủ ngày 4/6, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki đã công bố chính thức về việc xem xét lập dự thảo ngân sách bổ sung lần hai năm 2021.Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ sẽ tận dụng nguồn thu thuế tăng để huy động nguồn tài chính cần thiết lập ngân sách bổ sung mà không cần tới phát hành trái phiếu bù đắp thâm hụt. Theo số liệu, trong quý I năm nay, tổng thu thuế Nhà nước đạt 88.500 tỷ won (79,22 tỷ USD), tăng thêm 19.000 tỷ won (17,01 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính cho biết tổng thu thuế năm nay được dự báo sẽ tăng đáng kể so với dự báo ban đầu, do sự thay đổi các điều kiện hồi phục kinh tế, nguồn thuế thu thêm từ thị trường vốn, và sự gia tăng các khoản thuế phát sinh khác. Do vậy, Chính phủ sẽ huy động khoản tăng từ nguồn thu thuế để về cơ bản không phải phát hành thêm trái phiếu.Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lại có những phát biểu thể hiện lập trường khác với phương án hỗ trợ khẩn cấp toàn dân đang được một số ý kiến trong chính giới thảo luận. Ông Hong nhấn mạnh ngân sách bổ sung đợt này sẽ được sử dụng cho các đối sách tiêm chủng vắc-xin COVID-19, đối sách kích thích tiêu thụ nội địa nửa cuối năm. Trong đó, đối sách hỗ trợ cho tầng lớp yếu thế và bị thiệt hại do cuộc khủng hoảng COVID-19, như tiểu thương, sẽ là nội dung trọng tâm.Ông Hong cũng cảnh giác trước xu hướng hồi phục bất cân bằng giữa các ngành nghề, chỉ ra rằng cần lập các đối sách bổ sung như đối sách việc làm nhằm hồi phục tuyển dụng trong nửa cuối năm.Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề cập tới các yếu tố rủi ro tiềm ẩn, như lạm phát, nợ hộ gia đình tăng cao, vốn đổ dồn vào thị trường bất động sản, biến động quốc tế, do đó cần phải có các đối sách quản lý đặc biệt.