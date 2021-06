Photo : YONHAP News

Công ty chủ quản YG Entertainment ngày 6/4 cho biết MV ca khúc “Ddu-Du Ddu-Du” của nhóm nhạc nữ BLACKPINK đã vượt mốc 1,6 tỷ lượt xem trên kênh Youtube tính đến 7 giờ 22 phút sáng cùng ngày.Đây là thành tích cao nhất đối với một MV của nhóm nhạc K-pop, và cũng là kỷ lục mà các cô nàng BLACKPINK đạt được sau hai năm 11 tháng kể từ khi đăng MV.“Ddu-Du Ddu-Du” là ca khúc chủ đề trong album mini đầu tiên "Square Up" của BLACKPINK. Điệu nhảy tựa hồ hai tay đang cầm súng lục bắn và đoạn điệp khúc bắt tai chính là điểm nhấn thu hút sự yêu thích ca khúc của người hâm mộ khắp nơi trên thế giới. MV “Ddu-Du Ddu-Du” là MV đầu tiên của nhóm nhạc K-pop đạt 1 tỷ lượt xem vào tháng 11 năm 2019, và hiện vẫn đang giữ tốc độ tăng lượt view hết sức nhanh chóng.Kênh Youtube của BLACKPINK tính tới thời điểm hiện tại đã có hơn 61,7 triệu lượt người theo dõi, trở thành kênh Youtube của nghệ sĩ quốc tế có lượt người theo dõi nhiều thứ hai sau ca sĩ Justin Bieber (Mỹ). Nhóm hiện đang sở hữu tổng cộng 28 video có hơn trăm triệu lượt view, trong đó có 4 MV đạt hơn 1 tỷ lượt xem gồm "Ddu-Du Ddu-Du", "Kill This Love" (1,3 tỷ lượt), "Boombayah" (1,1 tỷ lượt) và "As If It's Your Last" (1 tỷ lượt).Ngoài các MV ra, các cô nàng "Hắc Hường" còn sở hữu nhiều video vũ đạo có hàng trăm triệu lượt xem. Tính đến ngày 24/5, video vũ đạo của ca khúc "How You Like That" đã trở thành video vũ đạo K-pop đầu tiên chạm mốc 700 triệu lượt view.