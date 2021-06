Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc triệu tập khẩn 20 sàn giao dịch tiền ảo

Photo : YONHAP News

Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) ngày 3/6 đã triệu tập khẩn người đứng đầu 20 sàn giao dịch tiền điện tử, trong đó có sàn giao dịch lớn nhất trong nước là Upbit, và sàn Bithumb, Coinone. Đây là động thái chính thức đầu tiên của FSC, chỉ chưa đầy một tuần sau khi được chỉ định là cơ quan chủ quản về giám sát, quản lý các sàn giao dịch tiền điện tử vào ngày 28/5 vừa qua.Cuộc họp được tổ chức nhằm mục đích đẩy sớm quy trình khai báo của các sàn giao dịch để bảo hộ khách hàng. Đối tượng được triệu tập là 20 sàn giao dịch tiền ảo đã được chứng nhận về hệ thống quản lý bảo hộ thông tin trong số các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước.Theo luật hiện hành, các sàn giao dịch tiền điện tử phải hoàn tất khai báo cho tới hết ngày 24/9. Vậy nhưng trong số hơn 60 sàn giao dịch trong nước, hiện vẫn chưa có nơi nào thực hiện được nội dung này.Trước tiên, đó là bởi điều kiện đặt ra khá ngặt nghèo. Đặc biệt, việc lập tài khoản giúp xác nhận danh tính thật của khách hàng là rất khó khăn do các ngân hàng vẫn đang ngần ngại vì phải tiến hành đánh giá sàn giao dịch rồi cấp tài khoản.Với những lý do trên, các sàn giao dịch đã đưa ra đề xuất mới với FSC, đó là nếu Ủy ban giám sát tài chính tiếp nhận khai báo từ các sàn giao dịch, thì dựa vào đó, các ngân hàng sẽ mở tài khoản dưới tên thật cho khách hàng. Đề xuất này mang tính chất đề nghị FSC đứng ra bảo lãnh.Thay vì từ chối đề xuất này, Ủy ban giám sát tài chính đưa ra một quy chế khác là đề nghị các quan chức sàn giao dịch tiền ảo không mua bán tiền điện tử tại chính sàn giao dịch công ty mình, trường hợp vi phạm sẽ không được tiếp nhận khai báo đăng ký.Ủy ban giám sát tài chính có kế hoạch sẽ tiến hành thẩm định nhanh chóng với sàn giao dịch nào khai báo trước, để quyết đinh về việc cho phép hoạt động hay không. Tuy nhiên, do phía cơ quan tài chính và các sàn giao dịch vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng ý kiến lớn, nên chưa thể rõ quá trình này có diễn ra một cách thuận lợi hay không.