“Bắc Triều Tiên mua hai tàu chở dầu bất chấp lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc"

Photo : YONHAP News

Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược quốc tế (CSIS) của Mỹ ngày 1/6 (giờ địa phương) công bố báo cáo có tiêu đề “Bắc Triều Tiên đang mua tàu chở dầu bất chấp lệnh trừng phạt”.Theo báo cáo, Bắc Triều Tiên năm ngoái đã mua tàu chở dầu Shinpyeong 5 và Gwangcheon 2 từ Trung Quốc. Cả hai tàu này trước đây đều thuộc sở hữu của một công ty Hàn Quốc, được nhập vào miền Bắc thông qua Trung Quốc.Báo cáo chỉ ra rằng kể từ khi Gwangcheon 2 được Bắc Triều Tiên mua lại, đã có 10 lần vận chuyển dầu tinh chế đến cảng Nampo.Năm 2017, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết số 2397, quy định các nước chỉ có thể cung cấp 500.000 thùng dầu cho Bắc Triều Tiên trong một năm, và buộc phải báo cáo số lượng cụ thể với các nước thành viên hàng tháng. Được biết, Bình Nhưỡng thường lách lệnh trừng phạt bằng cách buôn lậu dầu từ xa như trung chuyển dầu qua các tàu trên biển. Báo cáo cho rằng việc mua tàu chở dầu lần này được sử dụng cho mục đích này.Theo báo cáo, những con tàu này đã được chuyển cho các công ty và cá nhân Trung Quốc thông qua môi giới Hàn Quốc. Các bên liên quan không tiết lộ thông tin vì lý do bảo mật. Tổ chức này dự đoán Bình Nhưỡng có khả năng mua thêm tàu mới trong năm nay.Trong một cuộc phỏng vấn với Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), nhà nghiên cứu Leo Byrne cũng là người viết báo cáo cho biết Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nghiêm cấm hành vi nhập hàng, bao gồm cả tàu, bằng hình thức trực tiếp hay gián tiếp vào Bắc Triều Tiên. Ông này cho rằng nếu Chính phủ Seoul áp dụng nghiêm túc quy định của Liên hợp quốc thì có thể phát hiện sơ hở của phía công ty môi giới.Về trường hợp tàu chở dầu Shinpyeong 5, tên thật của chủ sở hữu cũ xuất hiện trong báo cáo, là một công ty ở Busan. Công ty này được biết đến là doanh nghiệp chuyên giao nhận hàng hóa, vận chuyển dầu trên các tuyến nội địa. Có thông tin cho rằng Shinpyeong 5 đã được chuyển từ Hàn Quốc đến khu vực biển gần cảng Thạch Đảo (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) vào ngày 27/7/2019. Phía công ty này khẳng định không biết gì về thông tin liên quan.