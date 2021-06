Lãnh đạo Bắc Triều Tiên gửi điện chúc mừng sinh nhật cựu Bí thư thứ nhất đảng Cộng sản Cuba

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/6 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un ngày 3/6 đã gửi điện chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 của cựu Bí thư thứ nhất đảng Cộng sản Cuba Raul Castro.Trong bức điện, Chủ tịch Kim chúc ông Castro, vị lão thành cách mạng của Cuba, người bạn, người đồng chí thân thiết của nhân dân Bắc Triều Tiên, luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.Ông Kim Jong-un ca ngợi ông Raul Castro cùng cố lãnh tụ Fidel Castro đã lãnh đạo cuộc đấu tranh vũ trang giành thắng lợi, cống hiến to lớn cho sự tự do và giải phóng của nhân dân Cuba, chống lại chủ nghĩa đế quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội.Nhân dân Bắc Triều Tiên đánh giá cao và không bao giờ quên sự đóng góp to lớn của ông Raul Castro trong việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị và đoàn kết tốt đẹp giữa hai đảng, hai Chính phủ.Ông Raul Castro đã chuyển giao chức vụ Bí thư thứ nhất cho ông Miguel Diaz-Canel vào tháng 4 vừa qua, rút khỏi mọi chức vụ, khép lại thời đại cầm quyền kéo dài 62 năm qua của hai anh em nhà Castro. Tuy nhiên, có vẻ như ông Raul Castro vẫn còn sức ảnh hưởng không nhỏ. Khi ông Diaz-Canel nhậm chức Bí thư thứ nhất đã từng phát biểu rằng từ nay trở đi, ông sẽ tham vấn ông Raul Castro khi đưa ra các quyết định quan trọng liên quan tới tương lai của Cuba.Bắc Triều Tiên thể hiện sự quan tâm tới cả hai vị lãnh đạo mới và cũ của Cuba, nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Hồi tháng 4, ông Kim Jong-un đã gửi điện chúc mừng ông Diaz-Canel được bầu làm Bí thư thứ nhất đảng Cộng sản Cuba, đồng thời còn cử Trưởng Ban Đối ngoại thuộc Ủy ban trung ương đảng Lao động Kim Song-nam tới Đại sứ quán Cuba tại miền Bắc để truyền đạt thông điệp chúc mừng riêng.