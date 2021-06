Thị trường cổ phiếu Hàn Quốc vẫn ổn sau một tháng nối lại giao dịch bán khống

Photo : YONHAP News

Cơ quan tài chính Hàn Quốc đánh giá kể từ sau khi nối lại giao dịch bán khống vào ngày 3/5, thị trường cổ phiếu trong nước vẫn đang hoạt động bình thường, không có dấu hiệu bất thường.Ủy ban giám sát tài chính (FSC) ngày 3/6 công bố tài liệu rà soát về xu hướng thị trường cổ phiếu trong vòng một tháng sau khi nối lại giao dịch bán khống. FSC đánh giá giao dịch bán khống đã ổn định tại thị trường cổ phiếu trong môi trường thuận lợi, như xu hướng hồi phục kinh tế.Về xu hướng giá cổ phiếu, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) trong phiên giao dịch 30/4, ngay trước khi nối lại giao dịch bán khống, đã tăng 2,4%; chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ giảm 0,2%. Xu thế này tương tự của thị trường chứng khoán thế giới trong cùng khoảng thời gian. Thị trường cổ phiếu trong nước vẫn đang ổn định nhờ sự cải thiện kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, xu hướng mua vào của các nhà đầu tư cá nhân.Trong tháng trước, nhà đầu từ nước ngoài đã bán ròng 9.000 tỷ won (8,06 tỷ USD), nhưng được phân tích là do các nhà đầu tư cắt giảm tỷ trọng đầu tư tại châu Á nói chung trước tâm lý cảnh giác về khả năng Mỹ thu hẹp nới lỏng định lượng, và xu hướng giảm giá trị của đồng won diễn ra cho tới trung tuần tháng trước.Trong vòng một tháng qua, giá trị giao dịch bán khống bình quân ngày đạt 68,82 tỷ won (61,6 triệu USD), tăng so với tháng 3 năm ngoái, thời điểm trước khi Chính phủ ban lệnh cấm bán khống, nhưng mức tăng không lớn nếu so với tổng giá trị giao dịch cổ phiếu trong cùng khoảng thời gian đã tăng gấp đôi từ 13.700 tỷ won USD (12,26 tỷ USD) lên 25.400 tỷ won (21,94 tỷ USD). Tỷ trọng bán khống trên tổng giao dịch cổ phiếu là 2,7%, giảm khoảng 40% so với khoảng thời gian từ tháng 1 tới tháng 3 năm ngoái (4,7%).FSC đánh giá không có mối liên quan nào giữa giao dịch bán khống và sự thay đổi giá cổ phiếu, đặc biệt là các cổ phiếu top đầu có tỷ trọng giao dịch lớn.Trong số các nhà đầu tư bán khống, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt 58,27 tỷ won (52,1 triệu USD), chiếm 84,7% tổng giá trị giao dịch bán khống.Ủy ban giám sát tài chính đang xây dựng hệ thống giám sát nhằm siết chặt xử phạt với các giao dịch bán khống trái phép, quản lý thị trường một cách chặt chẽ, đồng thời lần lượt kiểm tra xem hệ thống ngăn chặn và phát hiện giao dịch bán khống trái phép tại các công ty tài chính có hoạt động trơn tru hay không.