Kim ngạch thương mại của Bắc Triều Tiên với 10 đối tác lớn ngoài Trung Quốc giảm một nửa trong năm ngoái

Photo : YONHAP News

Trong năm ngoái, kim ngạch thương mại của Bắc Triều Tiên với các quốc gia khác ngoài Trung Quốc đã giảm một nửa do nước này đóng cửa biên giới để phòng dịch COVID-19.Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 4/6 dẫn số liệu thống kê của Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) cho biết trong năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu của Bắc Triều Tiên từ 10 đối tác thương mại lớn không bao gồm Trung Quốc đạt 62,22 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 74,79 triệu USD, lần lượt giảm 52% và 40% so với năm 2019. Tổng kim ngạch thương mại của miền Bắc với 10 đối tác này giảm 44% so với một năm trước.Trong đó, kim ngạch nhập khẩu từ Nga đạt 41,95 triệu USD, chiếm nhiều nhất, sau đó tới Congo đạt 7,07 triệu USD, Ấn Độ đạt 4,33 triệu USD, Thụy Sĩ 2,67 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu sang Myanmar đạt cao nhất 24,19 triệu USD, sau đó tới Ba Lan 20,92 triệu USD, Nigeria 6,6 triệu USD.Số quốc gia giao dịch thương mại với miền Bắc cũng giảm mạnh. Tính tới ngày 3/5, có 70 nước báo cáo lên ITC về việc giao dịch thương mại với Bắc Triều Tiên trong năm ngoái, giảm mạnh so với 110 nước của năm 2019.Mặt khác, kim ngạch thương mại với Trung Quốc, đối tác chiếm trên 90% tổng kim ngạch thương mại của miền Bắc, đạt 539,05 triệu USD trong năm ngoái, giảm khoảng 80% so với năm 2019.