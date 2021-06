Hàn Quốc lần đầu áp dụng điều trị y tế từ xa cho công dân tại châu Phi

Photo : YONHAP News

Nhân viên cơ quan ngoại giao Hàn Quốc thường trú tại Nam Phi và Trung tâm khám chữa bệnh quốc tế Bệnh viên Đại học Inha ngày 3/6 (giờ địa phương) cho biết đã tiến hành tư vấn điều trị y tế từ xa cho hai công dân Hàn Quốc ở Nam Phi hồi tháng 4 vừa qua. Đây là lần đầu tiên công dân Hàn Quốc tại Nam Phi nhận điều trị y tế từ xa.Một trường hợp là con của một nhân viên công ty mắc căn bệnh hiếm gặp, song do khó có thể bay về nước để nhận điều trị, người nhà bệnh nhân đã nhờ đến sự tư vấn của Trung tâm khám chữa bệnh quốc tế Bệnh viện Đại học Inha. Người này chia sẻ ban đầu các bác sĩ ở bệnh viện tại nơi họ sinh sống không tìm ra đây là căn bệnh gì nên đã nhờ đến tư vấn từ y bác sĩ Hàn Quốc. Các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh và kê thuốc cho bệnh nhân. Bác sĩ Nam Phi tin tưởng và đánh giá cao năng lực của đội ngũ y bác sĩ Hàn Quốc, tham khảo kết quả hội chẩn và tìm hiểu thêm về căn bệnh này. Bản thân bệnh nhân và người nhà cũng cảm thấy được an ủi và yên tâm khi được bác sĩ Hàn tư vấn. Hiện nay, con của người này đã được phẫu thuật tại bệnh viện địa phương và điều trị ngoại trú. Và một trường hợp khác đã sử dụng dịch vụ tư vấn da liễu.Điều trị từ xa cho công dân tại nước ngoài là dự án chính thức khởi động từ tháng 9 năm ngoái dành cho công dân tại nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng khung thử nghiệm pháp lý (Regulatory sandbox) của Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đưa ra tháng 6 cùng năm.Đến nay, hơn 100 người Hàn Quốc trên thế giới đã được hưởng lợi từ dự án này, trong đó khoảng một nửa là người dân đang cư trú tại Trung Quốc, 5 trường hợp cư trú tại Trung Đông.Đặc biệt, trong khi dịch COVID-19 vẫn nghiêm trọng trên toàn thế giới, bác sĩ trong nước đã tư vấn từ xa cho cả trường hợp bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhưng không thể nhập viện, phải tự cách ly tại nhà hay gặp tác dụng phụ sau khi tiêm vắc-xin. Trung tâm khám chữa bệnh quốc tế cho biết tư vấn liên quan đến COVID-19 chiếm khoảng 20%.Người bệnh có thể truy cập vào trang web của Trung tâm điều trị quốc tế (online.inha.com), đăng ký thành viên và đặt lịch trước để nhận được sự thăm khám hoặc tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa từ xa.Được biết, trước khi dịch COVID-19 bùng phát, hàng năm có khoảng 30 triệu người ra nước ngoài. Trong đó, nhiều người không thể đến bệnh viện do không có bảo hiểm y tế hoặc sử dụng dịch vụ y tế khó khăn do rào cản ngôn ngữ. Ngoài ra, ở những nước có điều kiện y tế kém như Châu Phi, việc điều trị cũng không được đảm bảo.Dự án điều trị y tế từ xa sẽ kéo dài đến tháng 9 năm 2022. Có ý kiến cho rằng cần sửa đổi luật và áp dụng dự án này trong nước, phù hợp với nhu cầu ứng phó với bệnh truyền nhiễm như dịch COVID-19.