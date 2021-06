Hai bị cáo quốc tịch Việt Nam bị kết án tù giam vì bạo hành con trai 3 tuổi

Photo : Getty Images Bank

Tòa án thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi) ngày 4/6 đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo gồm một người phụ nữ là mẹ ruột và một người đàn ông sống chung đều mang quốc tịch Việt Nam, kết án ba năm tù giam và hai năm tù giam về hành vi bạo hành với con trai 3 tuổi, vi phạm Luật phúc lợi trẻ em. Ngoài ra, cả hai bị cáo đều bị cấm làm việc tại các cơ quan liên quan tới trẻ em trong vòng 10 năm tới.Chiều ngày 9/11 năm ngoái, chỉ vì con trai không chịu nhai cơm mà người phụ nữ này đã dùng tay đánh mạnh nhiều lần vào miệng con tới chảy máu. Tối cùng ngày, người mẹ tiếp tục đánh vào mặt con trong bữa tối vì con không chịu ăn.Người đàn ông sống chung cũng bị truy tố vì đã dùng răng cắn vào tay, đùi, bắp chân của em bé từ ngày 20/10 tới 12/11 cùng năm. Người mẹ còn bị cáo buộc đã bỏ mặc, không đưa con trai đi bệnh viện điều trị.Người phụ nữ này cư trú trái phép tại Hàn Quốc. Vào tháng 9 năm ngoái, trước khi xảy ra vụ việc, cô đã một mình nuôi con sau khi cha của bé, là một người đàn ông quốc tịch Philippines cũng cư trú trái phép tại Hàn Quốc, bị trục xuất về nước. Một tháng sau, người này sống chung với người đàn ông Việt Nam cũng cư trú trái phép, gây ra vụ bạo hành trên.Tòa án chỉ ra rằng bị cáo đã bạo hành và bỏ mặc nạn nhân chỉ mới ba tuổi, chối bỏ trách nhiệm vừa là mẹ đẻ vừa là người bảo hộ duy nhất của nạn nhân. Bị cáo người đàn ông Việt Nam đã có hành vi bạo hành ghê tởm, dùng răng cắn vào chân của em nhỏ. Thêm vào đó trong quá trình điều tra, y còn có ý định bỏ trốn, thao túng lời khai.Tuy nhiên, Tòa án đã ra phán quyết vô tội về cáo buộc trọng tâm của vụ việc, đó là việc người đàn ông sống chung đã đánh vào bụng và ngực của em bé tháng 11 năm ngoái, làm tổn thương một phần ruột. Tòa án giải thích theo kết luận của bác sĩ chuyên môn, vết thương này là do một lực tác động mạnh từ bên ngoài, như tai nạn giao thông. Tuy nhiên, không có chứng cứ nào rõ ràng chứng minh đây là vết thương do hai bị cáo bạo hành với nạn nhân. Ngoài ra, do nạn nhân còn nhỏ tuổi nên việc lấy lời khai không hiệu quả, khó xác định được ai trong hai bị cáo là người gây ra vết thương nặng.