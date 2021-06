Doanh nghiệp Mỹ, Anh, châu Âu tại Việt Nam quan ngại trước yêu cầu hỗ trợ vắc-xin

Photo : YONHAP News

Doanh nghiệp Mỹ, Anh và châu Âu tại Việt Nam bày tỏ quan ngại trước việc Chính phủ Việt Nam kêu gọi hỗ trợ nhằm đảm bảo vắc-xin COVID-19.Trang báo điện tử VnExpress (Việt Nam) ngày 6/6 đưa tin tại cuộc họp trực tuyến của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) gần đây, Giám đốc Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) Adam Sitkoff cho biết hiện nay nhu cầu vắc-xin trên toàn thế giới đang vượt quá nguồn cung, do đó việc nhập vắc-xin rất khó khăn. Ông Sitkoff bày tỏ ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19 của Chính phủ, 88% các doanh nghiệp thành viên sẵn sàng chi tiền để được tiêm vắc-xin chất lượng cao, song cần phải có sự minh bạch trong các kế hoạch và lịch cung ứng vắc-xin.Mặt khác, theo các nguồn tin tại địa phương, Phòng Thương mại Mỹ và các công ty thành viên đã gửi đề nghị Chính phủ Mỹ ưu tiên gửi vắc-xin còn dư cho Việt Nam.VnExpress đưa tin theo phương tiện truyền thông nước ngoài như hãng thông tấn AP (Mỹ), khoảng 63% người trưởng thành ở Mỹ đã tiêm ít nhất một mũi vắc-xin nên số lượng vắc-xin còn dư là đáng kể.Hiệp hội doanh nghiệp Anh và châu Âu cũng bày tỏ quan ngại. Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BBGV - British Business Group in Vietnam) Christopher Jeffery cho biết nhiều nước vốn đã có mối quan hệ với hãng dược của Anh, chưa kể nhiều đơn hàng đã và đang bị hoãn, do đó việc nhập lượng lớn vắc-xin là không thể. Tuy nhiên, Hiệp hội doanh nghiệp Anh đang đàm phán với Chính phủ nước này để có thể hỗ trợ vắc-xin cho Việt Nam thông qua Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility).Ông Alain Cany, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho biết khu vực tư nhân khó có thể tự mua vắc-xin nên cần có sự hợp tác của Chính phủ Việt Nam.Chính phủ Việt Nam đã chi ngân sách 1,1 tỷ USD để mua 150 triệu liều vắc-xin COVID-19, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân đóng góp hỗ trợ đảm bảo vắc-xin.Trong khi đó, tính đến 6 giờ sáng ngày 7/6, Việt Nam ghi nhận thêm 44 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm từ 27/4 đến nay lên 5.656 ca. Trong đó, tỉnh Bắc Giang, nơi tập trung các nhà máy của doanh nghiệp Hàn Quốc, phát sinh tổng cộng 3.113 ca; thủ đô Hà Nội ghi nhận 436 ca và thành phố Hồ Chí Minh 388 ca.