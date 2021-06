Photo : YONHAP News

Một trong các yêu cầu mà Bắc Triều Tiên đưa ra để nối lại đối thoại là Mỹ phải rút lại chính sách thù địch với nước này, trong đó trọng tâm là việc dừng tập trận chung với Hàn Quốc.Tại Đại hội đảng Lao động ngày 9/1, miền Bắc chỉ trích Hàn Quốc vẫn đang phớt lờ cảnh cáo liên tiếp của nước này về việc dừng tập trận chung với Mỹ và nhập trang thiết bị quân sự tối tân.Trên thực tế, quân đội Hàn-Mỹ đã thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung hồi tháng 3 so với mọi năm do cân nhắc tới tình hình dịch COVID-19. Giờ đây, dư luận đang hướng sự quan tâm tới cuộc tập trận tháng 8 tới. Một số ý kiến cho rằng liên quân hai nước sẽ có thể tập trận cơ động thực tế quy mô lớn nhờ công tác tiêm chủng vắc-xin đã được triển khai. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng vẫn nên dừng hoặc thu hẹp quy mô tập trận để khơi thông đối thoại với miền Bắc. Washington cũng đang để ngỏ khả năng điều chỉnh tập trận.Ông Paul LaCamera, người được chỉ định làm Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, trong buổi điều trần tại Thượng viện ngày 18/5 vừa qua đã phát biểu rằng việc tập trận thực tế tốt hơn nhiều so với tập trận giả định trên máy tính. Tuy nhiên, ông coi việc tập trận là một quân bài đàm phán tiềm năng với Bình Nhưỡng.Về phần mình, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young khi xuất hiện trong một chương trình của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 6/6 phát biểu không nên để tập trận chung làm dấy lên và đẩy cao căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc trong bất cứ tình huống nào. Chính phủ Hàn Quốc phải thảo luận về chính sách một cách linh hoạt tối đa với Mỹ.Tuy nhiên, Bộ trưởng Lee cũng nhấn mạnh phải cân nhắc một cách tổng hợp, như nhu cầu quân sự của liên quân Hàn-Mỹ nhằm chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Seoul; đồng thời hối thúc Bắc Triều Tiên cũng phải tiếp cận vấn đề một cách linh hoạt.Bắc Triều Tiên hiện vẫn chưa hưởng ứng lời kêu gọi đối thoại của Mỹ trong bối cảnh chỉ còn hai tháng nữa là tới lịch tập trận chung Hàn-Mỹ. Dư luận đang hết sức quan tâm liệu tập trận chung giữa Seoul và Washington có thể trở thành đòn bẩy cho quá trình đàm phán với Bình Nhưỡng hay không.