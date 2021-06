Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 7/6 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 6", đánh giá kinh tế Hàn Quốc đang phục hồi với tốc độ "khiêm tốn". Đây là lần thứ hai kể từ sau khi bùng phát đại dịch COVID-19, KDI dùng từ "phục hồi" khi đánh giá về nền kinh tế sau báo cáo tháng 5.KDI nêu ra yếu tố rủi ro tới nền kinh tế đó là tình trạng bất cân bằng cung cầu nguyên vật liệu, giá nguyên vật liệu tăng vọt, trong đó có giá dầu, đang gây ra sức ép khiến lạm phát tăng.KDI phân tích xuất khẩu vẫn đang duy trì xu hướng khả quan, tình trạng đình trệ tiêu dùng đã được giảm nhẹ, nền kinh tế đang được phục hồi. Đặc biệt, cơ quan này đánh giá xuất khẩu đang duy trì đà phục hồi vững chắc, đầu tư thiết bị cũng có chiều hướng khả quan, tập trung ở lĩnh vực máy móc.Theo số liệu của Cục thống kê quốc gia, đầu tư thiết bị tháng 4 vừa qua tăng 16,8%, cao hơn mức tăng 9,5% một tháng trước, trong đó máy móc tăng 23,9%. Xuất khẩu tháng 5 tăng 45,6%, vượt qua cả mức tăng tháng 4 là 41,2%, chủ yếu do hiệu ứng cơ sở khi so sánh với thời điểm ảnh hưởng bởi đại dịch vào năm ngoái. Tuy nhiên, KDI dự báo xuất khẩu sẽ vẫn tiếp tục duy trì được đà phục hồi.Viện nghiên cứu phát triển đánh giá tâm lý tiêu dùng đang phục hồi nhanh chóng, đình trệ tiêu dùng tư nhân đang được giảm nhẹ dần. Doanh thu bán lẻ trong tháng 4 tăng 8,6%. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 vẫn kéo dài nên lĩnh vực dịch vụ tiếp xúc trực tiếp vẫn trì trệ.Ngoài ra, tình trạng bất cân bằng cung cầu nguyên vật liệu và vật liệu trung gian toàn cầu có khả năng trở thành một yếu tố rủi ro tới quá trình phục hồi kinh tế thời gian tới. Nếu xảy ra trở ngại trong cung cầu chíp bán dẫn, vật liệu xây dựng như thép thì sản xuất chế tạo và xây dựng có thể bị hạn chế tạm thời.