Số người tiêm phòng vắc-xin COVID-19 tại Hàn Quốc trong ngày 7/6 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Hàn Quốc cho biết tính đến 0 giờ ngày 8/6, thêm 855.642 người dân được tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi một, con số cao kỷ lục kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu triển khai tiêm chủng từ cuối tháng 2.Tới thời điểm hiện tại, đã có 8.455.799 người được tiêm phòng vắc-xin mũi một, tương đương 16,5% tổng dân số. Thêm 19.856 người được tiêm mũi hai, nâng tổng số người hoàn tất cả hai mũi tiêm lên 2.299.853 người, chiếm 4,5% tổng dân số.Trước đó, Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Jeon Hae-cheol dự báo trong tuần này, sẽ có trên 10 triệu người, tương đương 20% tổng dân số, tiêm xong mũi một vắc-xin COVID-19. Hàn Quốc sẽ đạt được mục tiêu tiêm phòng nửa đầu năm cho 13 triệu người vào khoảng trung tuần tháng 6, và tới cuối tháng đạt trên 14 triệu người.Cơ quan phòng dịch dự kiến sẽ đẩy mạnh năng lực tiêm chủng, đặt mục tiêu tiêm cho 36 triệu dân cho tới quý III năm nay.Mặt khác, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ 8/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm 454 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 435 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 19 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 400 ca, được phân tích là do số mẫu xét nghiệm giảm vào hai ngày cuối tuần trước.