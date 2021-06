Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các tại Phủ Tổng thống sáng 8/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu việc Hàn Quốc hai năm liên tiếp được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) cho thấy vị thế quốc tế của Hàn Quốc đã được nâng cao hơn. Tổng thống kỳ vọng việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Cornwall, Anh trong tuần này sẽ là cơ hội để nâng cao vị thế ngoại giao của Hàn Quốc.Hội nghị thượng đỉnh G7 năm ngoái do Mỹ đóng vai trò Chủ tịch đã bị hủy do dịch COVID-19. Hàn Quốc mặc dù không là nước thành viên nhưng đã hai năm liên tiếp được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7. Tổng thống Moon sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh G7 từ 11-13/6 theo lời mời của Anh, nước Chủ tịch G7 năm nay.Tổng thống chỉ ra rằng Hàn Quốc không chỉ là một trong 10 cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, mà còn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao ở lĩnh vực sức mạnh mềm, như văn hóa, phòng dịch, y tế, nhận thức người dân. Tổng thống kêu gọi người dân Hàn Quốc tự hào về những điều này.Ông Moon cho biết sẽ coi Hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới là cơ hội để đẩy mạnh vai trò của Hàn Quốc trong việc đóng góp giải quyết các vấn đề toàn cầu, mở rộng chân trời ngoại giao.Tổng thống sẽ tập trung nhấn mạnh về vai trò trung tâm vắc-xin toàn cầu của Hàn Quốc, làm nổi bật vai trò cầu nối giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển trong đối phó với khủng hoảng khí hậu, chia sẻ kinh nghiệm và những thành quả từ Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc, cũng như mô hình phòng dịch COVID-19 và năng lực kỹ thuật số ưu việt của Hàn Quốc.Hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới không chỉ là cơ hội nối lại hoạt động ngoại giao thượng đỉnh đa phương bị gián đoạn sau một thời gian dài do dịch COVID-19 mà còn sẽ diễn ra nhiều hoạt động ngoại giao thượng đỉnh song phương giữa Hàn Quốc với các nước lớn. Tổng thống đề nghị sự quan tâm cũng như lời chúc tốt đẹp của người dân dành cho sự kiện này.