Cán cân vãng lai của Hàn Quốc lần đầu thặng dư trong tháng 4 sau ba năm

Photo : YONHAP News

Theo thống kê sơ bộ về cán cân thanh toán quốc tế do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 8/6, cán cân vãng lai của Hàn Quốc tháng 4 thặng dư 1,91 tỷ USD, đà thặng dư 12 tháng liên tiếp, cao hơn 5,21 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là lần đầu tiên sau ba năm cán cân vãng lai ghi nhận thặng dư trong tháng 4 kể từ khi đạt thặng dư 1,49 tỷ USD vào tháng 4 năm 2018. Nguyên nhân cán cân vãng lai tháng 4 năm 2019 và 2020 thâm hụt là do các yếu tố thời vụ như chi trả cổ tức cho nhà đầu tư nước ngoài.Trong tháng 4, thặng dư cán cân hàng hóa đạt 4,56 tỷ USD, tăng 3,86 tỷ USD so với một năm trước (700 triệu USD). Kim ngạch xuất khẩu tăng 46,9% và kim ngạch nhập khẩu tăng 36,7%.Cán cân dịch vụ thặng dư 10 triệu USD, đảo chiều từ thâm hụt 1,5 tỷ USD hồi tháng 4 năm 2020 sang thặng dư.Đặc biệt, chỉ số cước container Thượng Hải (SCFI) tăng 232,4%, kéo theo đó là cán cân vận tải thuộc cán cân dịch vụ tăng từ 40 triệu USD lên 810 triệu USD sau một năm. Tuy nhiên, quy mô thâm hụt cán cân du lịch đạt 610 triệu USD, lớn hơn mức 280 triệu USD của tháng 4 năm ngoái. Cán cân thu nhập sơ cấp, thể hiện chênh lệch giữa số tiền của người Hàn Quốc kiếm được tại nước ngoài và số tiền người nước ngoài kiếm được tại Hàn Quốc, thâm hụt 1,95 tỷ USD.Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc ra nước ngoài và đầu tư của nước ngoài vào Hàn Quốc lần lượt tăng 4,33 tỷ USD và 2,6 tỷ USD. Đầu tư chứng khoán của người Hàn Quốc tại nước ngoài tăng 4,84 tỷ USD, đầu tư chứng khoán của người nước ngoài tại Hàn Quốc tăng 6,13 tỷ USD.