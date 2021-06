UNESCO tổ chức triển lãm nội dung cảm giác thật về phim Ký sinh trùng và buổi biểu diễn của BTS

Photo : YONHAP News

Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) ngày 9/6 thông báo tổ chức triển lãm “Hàn Quốc: Tưởng tượng lập thể” (Korea : Cubically Imagined) tại trụ sở chính của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) (thủ đô Paris, Pháp) từ ngày 6-16/6.Nhân kỷ niệm “Năm kinh tế sáng tạo thế giới vì phát triển bền vững” do Liên hợp quốc chỉ định, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc và Ban Công ước về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa thuộc UNESCO (Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions) đã phối hợp tổ chức cuộc triển lãm này, nhằm chia sẻ năng lực tưởng tượng của Hàn Quốc với thế giới về tương lai hậu COVID-19.Nội dung tiêu biểu trong triển lãm gồm buổi biểu diễn “BTS MAP OF THE SOUL ON:E” của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) được thể hiện bằng hình thức nội dung thực tế mở rộng (XR) trong không gian khối lập phương LED ba chiều. Người xem chỉ cần đeo thiết bị thực tế ảo (VR) là có thể thưởng thức buổi biểu diễn với hình ảnh chân thực 360 độ.Bộ phim điện ảnh “Ký sinh trùng” (Parasite) của đạo diễn Bong Joon-ho sẽ được tái hiện dưới dạng nội dung VR cung cấp cho khán giả trải nghiệm như thể trực tiếp bước vào không gian của bộ phim, như phòng khách và tầng hầm của căn biệt thự và ngôi nhà bán ngầm trên nền nhạc chủ đề của bộ phim.Du khách đến buổi triển lãm còn được trải nghiệm nội dung nghệ thuật khác như tiết mục "Rước kiệu vua cùng bách tính” (Royal Procession with the People) được thể hiện trên nền nhạc truyền thống và hình ảnh kỹ thuật số cảm giác thật, nghệ thuật ánh sáng “Flower”.Vé buổi triển lãm được mở đặt mua trực tuyết từ 10 giờ sáng ngày 16/6 (giờ địa phương) trên trang web chính thức (www.cubentlyimagined.kr). Sau khi kết thúc, nội dung buổi triển lãm sẽ được đăng tải trên mạng trực tuyến vào ngày 16/7.