Lao động có việc làm ở Hàn Quốc tăng ba tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 5” do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 9/6, số lao động có việc làm trong tháng trước là 27.550.000 người, tăng 619.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.Sau khi giảm liên tục từ tháng 3 năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lao động có việc làm bắt đầu có xu hướng tăng trở lại trong ba tháng trở lại đây, với tháng 3 tăng 314.000 người, tháng 4 tăng 652.000 người.Tỷ lệ tuyển dụng tháng 5, tức số người có việc làm trên tổng dân số 15 tuổi trở lên, đạt 61,2%, tăng 1% so với một năm trước. So với mức chuẩn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ tuyển dụng dân số trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi) tại Hàn Quốc đạt 66,9%, tăng 1,1%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2019 (xét riêng các tháng 5).Số người thất nghiệp trong tháng 4 là 1.148.000 người, giảm 130.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ người thất nghiệp trên dân số trong độ tuổi lao động là 4%, giảm 0,5% so với một năm trước.Dân số không hoạt động kinh tế giảm 196.000 người so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 16.315.000 người, xu hướng giảm ba tháng liên tiếp. Chính phủ nhận định việc làm đã hồi phục 80% so với thời điểm trước dịch, mặc dù vậy vẫn cần lập đối sách cho tầng lớp yếu thế đang gặp khó khăn về tìm việc.