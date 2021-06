Hàn Quốc có kế hoạch cho phép người hoàn tất tiêm vắc-xin COVID-19 đi du lịch quốc tế từ tháng 7

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 9/6, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết đang thảo luận về phương án áp dụng chế độ “bong bóng du lịch” (Travel Bubble), tức "Khu vực an toàn du lịch", một thỏa thuận giữa các quốc gia có tỷ lệ nhiễm COVID-19 thấp, cho phép công dân nước ngoài được nhập cảnh mà không cần cách ly nếu có kết quả âm tính với COVID-19.Theo đó, Chính phủ dự kiến thảo luận với các nước có độ tin cậy cao về phòng dịch, cho phép du lịch theo đoàn sớm nhất là vào tháng 7 đối với những người đã hoàn tất tiêm phòng vắc-xin. Các nước đang được ưu tiên xúc tiến thảo luận gồm có Singapore, Đài Loan, Thái Lan, đảo Guam và Saipan (Mỹ).Khi xuất cảnh, hành khách cần xuất trình chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 có hiệu lực trong vòng ba ngày.Trong giai đoạn đầu, chế độ “bong bóng du lịch” áp dụng đối với du lịch theo đoàn thay vì du lịch cá nhân để quản lý phòng dịch. Người nước ngoài đến thăm Hàn Quốc cũng chỉ được phép du lịch theo đoàn.Chính phủ cũng hạn chế đường bay thẳng với số lượng nhất định, sau đó xem xét kế hoạch để mở rộng dần theo tình hình phòng dịch.Các công ty du lịch phải trình các giấy tờ liên quan như quy mô đoàn khách tham quan, lịch trình cụ thể, chỉ định người quản lý phòng dịch theo dõi triệu chứng của du khách, để xin cấp phép của Chính phủ nếu muốn đón đoàn khách du lịch nước ngoài.Ông Kim cho biết kế hoạch tiêm chủng vẫn đang diễn ra thuận lợi, Chính phủ đang nỗ lực để đạt mục tiêu hoàn tất tiêm chủng mũi một cho 13 triệu người dân trong nửa đầu năm 2021, để người dân sẽ có kỳ nghỉ hè an toàn hơn.Hơn 5 triệu người đã đặt lịch tiêm chủng trong tuần này. Ngoài ra, vào ngày 11/6 tới, Chính phủ dự kiến sẽ công bố phương án giãn cách xã hội sửa đổi áp dụng từ tuần sau. Tình hình phòng dịch phải được kiểm soát an toàn trong ba tuần tới để công tác tiêm chủng trong nửa đầu năm và lệnh giãn cách xã hội sửa đổi diễn ra suôn sẻ.