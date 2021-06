Kinh tế Hàn Quốc quý I tăng trưởng 1,7%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 9/6 công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc quý I năm nay tăng 1,7% so với quý trước, cao hơn 0,1% so với số liệu sơ bộ 1,6% mà BOK công bố ngày 27/4.BOK giải thích số liệu sơ bộ chưa phản ánh một số kết quả trong tháng 3. Tỷ lệ tăng trưởng của ngành chế tạo và xuất khẩu hàng hóa đã tăng lần lượt 1,1% và 1,3%, trong khi của ngành dịch vụ, đầu tư thiết bị lại giảm 0,1% và 0,4% so với số liệu sơ bộ.GDP quý I và quý II năm ngoái từng tăng trưởng lần lượt -1,3% và -3,2% do ảnh hưởng dịch COVID-19, tới quý III cùng năm tăng lên 2,1%, quý IV 1,2%, và quý I năm nay là 1,7%. Như vậy, quy mô kinh tế Hàn Quốc quý I đã hoàn toàn hồi phục về ngưỡng trước khi bùng phát dịch COVID-19. Dựa trên tỷ lệ tăng trưởng quý I, ngày 27/5 vừa qua, BOK đã nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cả năm nay từ mức 3% lên 4%.Trong quý I, tỷ lệ tăng trưởng đầu tư thiết bị đạt 6,1% nhờ đầu tư vào máy móc, thiết bị vận tải tăng. Xuất khẩu, trụ cột của nền kinh tế, tăng 2% chủ yếu nhờ các mặt hàng ô tô, điện thoại di động. Nhập khẩu cũng tăng 2,9% tập trung vào các mặt hàng máy móc, trang thiết bị, kim loại cơ bản.Tiêu dùng tư nhân sau khi giảm 1,3% vào quý IV năm ngoái đã tăng 1,2% trong quý I năm nay nhờ tiêu dùng hàng hóa lâu bền như ô tô và tiêu dùng dịch vụ như giáo dục được vực dậy. Tiêu dùng Chính phủ tăng 1,6%.Ngành chế tạo tăng trưởng 3,8% chủ yếu nhờ các mặt hàng thiết bị vận tải, máy tính, điện tử, thiết bị quang học, hóa chất. Ngành dịch vụ tăng 0,7% tập trung vào các lĩnh vực bán buôn bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, bảo hiểm, tài chính, dịch vụ giáo dục.Tổng thu nhập quốc dân (GNI) danh nghĩa và thực tế tăng lần lượt 2,3% và 2,4% so với quý trước.