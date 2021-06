Công đoàn chuyển phát Hàn Quốc tổng đình công từ ngày 9/6

Photo : YONHAP News

Công đoàn lao động chuyển phát toàn Hàn Quốc đã bắt đầu tổng đình công vô thời hạn từ ngày 9/6, sau khi cuộc đàm phán với Chính phủ và các công ty chuyển phát ngày 8/6 đổ bể.Phía công đoàn cho biết chỉ có 2.000 thành viên tham gia đình công, bằng một phần ba tổng số thành viên công đoàn này. Hơn 4.000 người còn lại vẫn đang tiếp tục "hành động tập thể" từ ngày 7/6, từ chối công việc phân loại hàng hóa và đi làm vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày, muộn hơn bình thường.Công đoàn dự báo cuộc đình công lần này sẽ không gây ra hỗn loạn ngay lập tức tới tình hình chuyển phát hàng hóa. Tuy nhiên, cũng sẽ không tránh khỏi bất tiện do lỗ hổng về nhân lực.Các nhân viên giao hàng vẫn đang tiếp tục kháng nghị với công ty chuyển phát, hối thúc phía công ty phải giải quyết một cách nhanh chóng và có trách nhiệm vấn đề bố trí "nhân lực phân loại hàng hóa" như thỏa thuận đạt được hồi tháng 1 năm nay.Công đoàn này cho rằng thỏa thuận đạt được hồi tháng 1 vừa qua nhằm phòng ngừa tái diễn tình trạng nhân viên giao hàng bị tử vong do làm việc quá sức đã bị phá vỡ do các công ty không chịu bố trí nhân lực phân loại hàng hóa như đã nhất trí.Trong quá trình đàm phán ngày 8/6, phía các công ty chuyển phát đề xuất hoãn thêm một năm việc bố trí nhân lực phân loại hàng hóa. Tuy nhiên, phía công đoàn đã phản đối đề xuất này, tuyên bố tiến hành đình công.