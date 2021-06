Hàn Quốc xúc tiến ký kết hiệp định du lịch an toàn với các nước tin cậy về phòng dịch

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy nhanh tốc độ ký kết hiệp định với các nước để có thể triển khai "Khu vực an toàn du lịch" (Travel Bubble) từ tháng sau.Bộ Địa chính và giao thông, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 9/6 công bố phương án xúc tiến "Khu vực an toàn du lịch", cho phép du lịch tự do, miễn cách ly theo hình thức ghép đoàn tới các quốc gia tin cậy về phòng dịch. Trong thời gian qua, Seoul đã thăm dò ý định xúc tiến "Travel Bubble" với các nước có độ tin cậy cao về phòng dịch như Singapore, Đài Loan, Thái Lan, đảo Guam và Saipan (Mỹ).Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn kéo dài, đây có thể coi là bước đi đầu tiên của Chính phủ nhằm giải tỏa bất tiện cho người dân, mở ra con đường sống cho ngành hàng không và du lịch đang dứng trước bờ vực khủng hoảng.Bộ Địa chính và Bộ Văn hóa dự kiến sẽ thảo luận với các nước để đạt được thỏa thuận, sau đó cân nhắc tới tình hình phòng dịch để triển khai. Tuy nhiên, kế hoạch thực hiện cụ thể sẽ phải dựa trên thảo luận cuối cùng với cơ quan phòng dịch.Để đảm bảo công tác phòng dịch chặt chẽ, trong giai đoạn đầu triển khai "Khu vực an toàn du lịch", chỉ có những người đã hoàn tất tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mới được ghép đoàn. Ngoài ra, số chuyến bay sẽ giới hạn ở mức một đến hai chuyến một tuần. Quy mô nhập cảnh cũng bị giới hạn, mỗi lần tối đa khoảng 200 người. Loại hình du lịch mới này chỉ giới hạn ở sân bay quốc tế Incheon và một sân bay nhất định ở nước đối phương, tùy theo tình hình thảo luận có thể mở rộng thêm. Khách du lịch sẽ bay thẳng bằng máy bay của hãng hàng không Hàn Quốc và quốc gia đối phương.Ngoài ra, trước khi xuất phát, hành khách phải cư trú tại Hàn Quốc hoặc quốc gia đối phương ít nhất 14 ngày. Điều này nhằm ngăn chặn trường hợp người đó từng thăm quốc gia khác không đảm bảo an toàn về phòng dịch. Trong vòng ba ngày trước khi nhập cảnh, người đó phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, sau khi tới điểm đến sẽ được kiểm tra giấy xác nhận đã tiêm vắc-xin và xét nghiệm COVID-19, nếu có kết quả âm tính thì được miễn cách ly và được phép du lịch theo đoàn.