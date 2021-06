Một chiến đấu cơ KF-16 bị trục trặc thân máy bay trước khi cất cánh

Photo : YONHAP News

Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 8/6, một máy bay chiến đấu KF-16 thuộc Không đoàn chiến đấu 20 của Không quân ở thành phố Seosan (tỉnh Nam Chungcheong) đã bị gặp vấn đề về thân máy khi đang trên đường băng chuẩn bị cất cánh, phi công đã phải thoát khỏi máy bay khẩn cấp.Ghế ngồi của KF-16 được thiết kế để phi công có thể thoát khẩn cấp không chỉ khi đang bay mà còn cả ở trạng thái đang dừng trên mặt đất.Phía Không quân cho biết phi công đã thoát ra ngoài an toàn, chiếc máy bay bị sự cố hiện vẫn đang ở giữa đường băng trong đơn vị.Không quân quyết định lập ra nhóm đối phó sự cố do Phó Tham mưu trưởng Không quân đứng đầu để làm rõ nguyên nhân chính xác.Bên cạnh đó, binh chủng này đã ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động bay với các máy bay chiến đấu, trong đó có KF-16. Không quân giải thích biện pháp này sẽ không gây ảnh hưởng tới trạng thái sẵn sàng chiến đấu, do lực lượng dự phòng khẩn cấp vẫn có thể tác chiến mọi lúc.