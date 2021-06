97,4% doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chính sách phòng dịch

Photo : YONHAP News

Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) ngày 14/6 đã công bố kết quả khảo sát tiến hành gần đây với 190 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam về ảnh hưởng từ các biện pháp phòng dịch của Chính phủ nước sở tại.Kết quả cho thấy có tới 97,4% doanh nghiệp Hàn Quốc cho rằng đối sách phòng dịch của Chính phủ Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến đầu tư mới trong năm 2022. Trong đó, 68,4% câu trả lời cho rằng mức “ảnh hưởng lớn”, 28,6% đánh giá có “ảnh hưởng nhẹ”. Điều này được phân tích là các doanh nghiệp Hàn Quốc gặp khó khăn trong kinh doanh do chính sách phòng dịch của Việt Nam nên có thể sẽ giảm đầu tư trong năm tới so với kế hoạch ban đầu.Trước tình hình làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần 4 bùng phát tại Việt Nam, Chính phủ nước này đã nâng thời gian cách ly sau nhập cảnh lên 4 tuần, không phê duyệt chế độ nhập cảnh đặc biệt. Gần đây, tình hình của các công ty Hàn Quốc càng khó khăn hơn khi phía Chính phủ Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân chung tay đóng góp xây dựng quỹ vắc-xin COVID-19, giúp đỡ chi phí xét nghiệm và dựng cơ sở cách ly bên trong công ty cho nhân viên.Về quy mô đầu tư mới của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong năm sau vào Việt Nam, có 34,7% doanh nghiệp dự kiến đầu tư khoảng 1 triệu USD đến 10 triệu USD , 8,4% đầu tư 10 triệu USD đến 100 triệu USD,1,6% đầu tư 100 triệu USD đến 1 tỷ USD và 3 doanh nghiệp dự kiến đầu tư trên 1 tỷ USD (1,6%).Việc Chính phủ Việt Nam chậm trễ phê duyệt các chuyến bay nhập cảnh đặc biệt cho các doanh nghiệp cũng đang gây tổn thất lớn.50,5% doanh nghiệp được hỏi cho biết nếu chế độ nhập cảnh đặc biệt không được nối lại trong vòng ba tháng tới thì tổn thất dự kiến lên tới 100.000 USD đến dưới 1 triệu USD; 17,4% doanh nghiệp dự kiến tổn thất là 1 triệu USD đến 10 triệu USD, 2,6% doanh nghiệp ước tính tổn thất từ 10 triệu USD đến 100 triệu USD và 0,5% câu trả lời cho rằng tổn thất khoảng trên 100 triệu USD.Các doanh nghiệp cũng phàn nàn về khó khăn khi Chính phủ Việt Nam nâng thời gian cách ly sau nhập cảnh lên 4 tuần. Trong đó, “việc kinh doanh bị gián đoạn do công tác bị hạn chế” chiếm nhiều nhất với 50,5%, “chi phí cách ly tăng” chiếm 26,8%.KORCHAM và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã gửi kết quả khảo sát tới Văn phòng Thủ tướng Việt Nam và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 bằng công văn.Trước đó, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cũng đã gửi công văn lên Văn phòng Thủ tướng và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đề xuất phía Việt Nam cân nhắc tới khuyến nghị của Tổ chức y tế thế giới (WHO) về thời gian cách ly sau nhập cảnh là 14 ngày, để rút ngắn thời gian cách ly hiện nay cho các nhân sự doanh nghiệp Hàn Quốc.Trong một tin liên quan, Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam cho biết tính đến cuối tháng 5 năm nay, Hàn Quốc là nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam. Tổng quy mô đầu tư của Hàn Quốc đạt 71,85 tỷ USD, chiếm 18,1% trong tổng vốn quy mô đầu tư từ nước ngoài; kế tiếp là Nhật Bản với 63,24 tỷ USD (15,9%), Singapore 61,84 tỷ USD (15,6%). Về số lượng dự án, Hàn Quốc cũng đứng đầu với 9.076 dự án, tiếp theo là Nhật Bản (4.701 dự án), Trung Quốc (3.221 dự án), Đài Loan (2.818 dự án) và Singapore (2.706 dự án).