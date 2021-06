Hàn Quốc đứng thứ 5 thế giới về năng lực cạnh tranh ô tô điện

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 14/6 công bố báo cáo liên quan tới ngành công nghiệp ô tô nội địa, trong đó dự báo thị trường ô tô truyền thống sẽ tăng trưởng trì trệ, trong khi thị trường ô tô tương lai tích hợp với công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) sẽ tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian tới.Theo kết quả tổng hợp tài liệu từ hãng tin Bloomberg (Mỹ) và Cơ quan xúc tiến công nghệ thông tin doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (TIPA) về tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm của thị trường ô tô tương lai, xe ô tô điện được dự báo tăng trưởng 31% (2020-2030), ô tô tự hành 40% (2030-2035), ô tô chia sẻ 18% (2016-2030), ô tô kết nối 18% (2019-2025).Về tình hình ngành công nghiệp ô tô tương lai của Hàn Quốc, năng lực cạnh tranh ô tô điện (EVI) năm 2020 đứng thứ 5 thế giới sau Trung Quốc, Đức, Mỹ và Nhật Bản. Chỉ số sẵn sàng về cơ sở hạ tầng xe ô tô điện năm 2020 của Hàn Quốc đứng thứ 7 thế giới, bằng 95% so với Mỹ.BOK dự báo với sự phổ biến của các loại hình xe ô tô tương lai, tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường sẽ được cải thiện mạnh mẽ, tính an toàn và hiệu quả di chuyển, tính thân thiện môi trường sẽ dần tốt lên.Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp liên quan tới ô tô chạy bằng động cơ đốt trong, như thép, lọc dầu, sẽ dần giảm đi; ngược lại, các ngành công nghiệp liên quan tới ô tô tương lai như trạm sạc, vận tải hàng hóa phương thức mới, sẽ tăng trưởng thành ngành công nghiệp chủ lực.Trong báo cáo trên, BOK nhận định sự đổi mới trong vòng 10 năm tiếp theo sẽ còn diễn ra mạnh mẽ hơn nhiều so với một thập kỷ trước; hiện tượng "Big Blur", tức ranh giới giữa các ngành công nghiệp bị biến mất, sẽ càng được đẩy nhanh hơn.BOK tư vấn cơ quan chính sách Chính phủ cần chuẩn bị các chính sách liên quan để thiết lập hệ sinh thái "Big Blur", phát huy tối đa hiệu quả cộng hưởng thông qua tích hợp công nghệ với các ngành công nghiệp, dẫn đầu thị trường toàn cầu; đồng thời phải đảm bảo xã hội sẽ sớm chấp nhận những thay đổi đó.