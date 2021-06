Nhật Bản đơn phương hủy lịch hội đàm thượng đỉnh với Hàn Quốc bên lề hội nghị G7

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 14/6 cho biết giới chức ngoại giao Hàn-Nhật đã đạt được thỏa thuận tạm thời về việc tổ chức hội đàm ngắn giữa lãnh đạo hai nước bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Cornwall (Anh). Tuy nhiên, phía Nhật Bản đã đơn phương hủy lịch trình này.Quan chức trên cho biết bên lề hội nghị G7, Tổng thống Moon đã đạt được thành quả ngoại giao là hội đàm song phương với lãnh đạo Anh, Liên minh châu Âu (EU), Đức, Pháp, Australia. Tuy nhiên, đáng tiếc là Tổng thống lại không hội đàm thượng đỉnh được với nước láng giềng Nhật Bản.Tokyo viện cớ về "cuộc tập trận bảo vệ lãnh thổ biển Đông" của quân đội Hàn Quốc, tức cuộc tập trận bảo vệ đảo Dokdo, hòn đảo mà Tokyo khăng khăng thuộc chủ quyền lãnh thổ của nước này.Hàn Quốc tiến hành tập trận bảo vệ đảo Dokdo từ năm 1986, huy động tàu chiến và máy bay của Hải quân và Cảnh sát biển. Cuộc tập trận nửa đầu năm nay sẽ được tổ chức kín vào ngày 15/6, theo hình thức chính là không tiếp xúc và tập trận trên biển, không tiến hành đổ bộ lên đảo Dokdo do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Trong thời gian qua, Nhật Bản liên tục phản đối cuộc tập trận này thông qua các kênh ngoại giao. Gần đây, mâu thuẫn Hàn-Nhật đang trở nên căng thẳng liên quan tới vấn đề Tokyo ghi chú sai về đảo Dokdo của Hàn Quốc trên bản đồ Thế vận hội, và trong video quảng bá của Lực lượng phòng vệ nước này. Song việc Nhật Bản lấy lý do Hàn Quốc tập trận để hủy lịch họp thượng đỉnh là một hành động thất lễ khó có thể chấp nhận.Giới chuyên gia ngoại giao phân tích trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Suga Yoshihide đang giảm mạnh do đối phó không hiệu quả với dịch COVID-19, Chính phủ Tokyo đang tập trung vào chỉ trích thay vì đối thoại với Seoul.Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin khi trả lời phỏng vấn của báo giới sau hội nghị G7, Thủ tướng Suga phát biểu rằng ông không cân nhắc tới hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Moon khi mà vấn đề phán quyết của Tòa án Hàn Quốc liên quan tới các nạn nhân bị cưỡng ép lao động và cưỡng ép mua vui thời chiến chưa được giải quyết.Trên trang mạng xã hội cá nhân, Tổng thống Moon Jae-in chia sẻ hội nghị G7 vừa rồi là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của ông với Thủ tướng Suga, có thể trở thành "khởi đầu mới" với quan hệ Hàn-Nhật. Ông cũng lấy làm tiếc vì chưa thể hội đàm riêng với lãnh đạo Nhật Bản.