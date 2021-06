Kết thúc đấu thầu bán hãng hàng không Eastar Jet

Photo : YONHAP News

Phiên đấu thầu bán lại Eastar Jet, hãng hàng không đang tiến hành quy trình phục hồi hoạt động kinh doanh, đã kết thúc vào ngày 14/6.Công ty chủ quản thương vụ bán Eastar Jet đã tiếp nhận hồ sơ đấu thầu từ doanh nghiệp mong muốn mua lại hãng hàng không này, trong đó nêu ra mức giá mua lại và điều kiện duy trì tuyển dụng với nhân viên của hãng.Được biết, chỉ có duy nhất liên danh nhà thầu của tập đoàn SBW (Ssangbangul) tham gia phiên đấu thầu.Ban đầu, có hơn 10 doanh nghiệp có ý định mua lại hãng hàng không Eastar Jet, nhưng sau đó chỉ còn lại tập đoàn SBW, các công ty khác đều rút lui, được phân tích là do gánh nặng từ khoản nợ lên tới 200 tỷ won (179 triệu USD) của hãng.Bên cạnh việc đấu thầu công khai, công ty cổ phần Seong Jeong, một doanh nghiệp xây dựng tổng hợp, đã được chỉ định là đơn vị ưu tiên mua lại Eastar Jet vào tháng trước theo phương thức đấu thầu "Stalking Horse". Đây là phương thức đấu thầu theo hình thức thỏa thuận để lựa chọn ra đơn vị ưu tiên trước, sau đó tiến hành đấu thầu cạnh tranh công khai. Nếu liên danh nhà thầu SBW đưa ra mức giá cao hơn công ty Seong Jeong thì công ty này sẽ được trao cơ hội để xem xét lại mức giá đấu thầu.Ban đầu, thương vụ này được dự báo sẽ gặp trở ngại do ngành hàng không bị khủng hoảng vì đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, thương vụ đã được "đẩy nhanh" trái với dự báo. Đó là bởi số người dân tiêm chủng vắc-xin COVID-19 tăng, lượng hành khách du lịch nước ngoài được dự báo sẽ tăng trong thời gian tới. Đặc biệt, Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến ký kết "Bong bóng du lịch" (Travel Bubble), tức Khu vực an toàn du lịch, miễn cách ly khi du lịch quốc tế cho người đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19. Điều này làm gia tăng tâm lý kỳ vọng về việc mở lại các đường bay quốc tế trong nửa cuối năm, tác động tích cực tới thương vụ mua lại Eastar Jet.Tòa án và công ty phụ trách thương vụ chào bán hãng Eastar Jet sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ đấu thầu, xem xét và công bố kết quả trúng thầu vào tuần sau.