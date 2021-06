Ngoại trưởng Hàn Quốc thăm Việt Nam vào tuần sau

Photo : YONHAP News

Một nguồn tin ngoại giao tại Việt Nam ngày 15/6 cho biết Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong sẽ lần lượt công du Việt Nam, Singapore và Indonesia vào đầu tuần sau.Đây sẽ là chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên của ông Chung kể từ sau khi nhậm chức. Chuyến thăm được cho là nhằm thảo luận về phương án hợp tác "hậu COVID-19" ở các lĩnh vực đa dạng, trong đó có kinh tế với các nước lớn trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).Đặc biệt, có thể Ngoại trưởng Chung sẽ trao đổi về vấn đề khắc phục khủng hoảng kinh tế do COVID-19, tiêm chủng vắc-xin cho người dân Hàn Quốc sống tại các nước này.Nguồn tin trên cho biết chuyến công du lần này còn nhằm mục đích chào xã giao Ngoại trưởng của ba nước trước thềm Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF). ARF là một cơ chế thảo luận an ninh đa phương duy nhất mà Bắc Triều Tiên tham gia. Diễn đàn có sự tham gia của 27 nước, trong đó có 10 nước ASEAN và các nước như Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU).Trong điểm đến đầu tiên là Việt Nam, Ngoại trưởng Chung dự kiến sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính, đề nghị thúc đẩy giao lưu nhân lực giữa hai nước, trong đó có việc nới lỏng biện pháp phòng dịch mà Việt Nam đang áp dụng.Trước khi bùng dịch COVID-19, tại Việt Nam có khoảng 170.000 công dân Hàn Quốc sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, hiện con số này giảm xuống còn 155.000 người do dịch bệnh. Cộng đồng người Hàn đang kỳ vọng về vấn đề tiêm vắc-xin và việc Chính phủ Việt Nam nới lỏng các biện pháp phòng dịch nhân chuyên thăm của Ngoại trưởng Chung.Sau khi bùng phát làn sóng lây nhiễm lần thứ 4, Chính phủ Việt Nam đã nâng thời hạn cách ly sau khi nhập cảnh lên 4 tuần, dừng cấp phép nhập cảnh đặc biệt. Gần đây, nước này lập Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19, kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp tư nhân. Chính quyền Việt Nam còn liên tục yêu cầu các doanh nghiệp tự chi trả chi phí xét nghiệm cho nhân viên, bố trí nơi ăn nghỉ cho nhân viên ngay trong công ty, khiến các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam càng thêm khó khăn.