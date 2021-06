Cơ quan tài chính yêu cầu 20 sàn giao dịch tiền điện tử báo cáo tình hình niêm yết

Photo : YONHAP News

Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) sáng ngày 14/6 đã gửi email tới 20 sàn giao dịch tiền điện tử trong nước. Trong đó, FSC yêu cầu các sàn giao dịch báo cáo về tình hình các đồng tiền điện tử được niêm yết từ 7-14/6. Ngoài ra, các sàn giao dịch phải báo cáo danh mục các đồng tiền bị hủy niêm yết hoặc bị chỉ định cần lưu ý khi đầu tư, kèm theo lý do, số người sở hữu và giá trị sở hữu cụ thể.Vào ngày 11/6 vừa qua, thị trường lao đao sau khi sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất Hàn Quốc Upbit bất ngờ thông báo về việc hủy niêm yết và chỉ định lưu ý khi đầu tư với một số đồng tiền điện tử. Vụ việc đã khiến cơ quan tài chính phải vào cuộc để nắm bắt tình hình.Một quan chức của FSC cho biết cuối tuần trước đã xuất hiện nhiều thông tin về việc một số đồng tiền ảo bị hủy niêm yết. Do đó, FSC đã gửi thư yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp thông tin liên quan để nắm bắt tình hình tổng thể.Giới doanh nghiệp đang có ý kiến cho rằng cơ quan tài chính đang bắt đầu gây sức ép với các sàn giao dịch để "chỉnh đốn" lại tình trạng quá nhiều đồng tiền điện tử đang được niêm yết.Đại diện một sàn giao dịch cho rằng việc FSC yêu cầu báo cáo danh mục niêm yết không khác nào gây sức ép giảm số lượng tiền ảo đang niêm yết trên sàn giao dịch đó.4 sàn giao dịch lớn trong nước đang niêm yết trung bình khoảng 140 đồng tiền điện tử, bị cho là quá nhiều so với các nước như Mỹ, châu Âu chỉ khoảng 50 đồng.