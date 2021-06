Iran nộp tiền đóng góp cho Liên hợp quốc bằng số tiền đóng băng tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn Nhà nước IRNA của Iran đưa tin nước này đã thanh toán 16.251.000 USD (khoảng 18,15 tỷ won) tiền đóng góp cho Liên hợp quốc bằng khoản tiền đóng băng tại ngân hàng Hàn Quốc.Về vấn đề này, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 14/6 xác nhận Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK), nơi Iran có mở tài khoản bằng đồng won, đã tham gia với tư cách là ngân hàng gửi tiền để trả khoản nợ đóng góp ngân sách cho Liên hợp quốc của Tehran.Bộ Ngoại giao cho biết đã thảo luận với các bên liên quan là Liên hợp quốc và Mỹ để Iran có thể thanh toán khoản đóng góp tại Liên hợp quốc bằng khoản tiền đóng băng trong nước theo đề nghị của Tehran. Liên hợp quốc cũng xác nhận Chính phủ Iran đã được khôi phục quyền bỏ phiếu từ ngày 11/6.Liên hợp quốc đã đình chỉ quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc của Iran từ ngày 1/5 do nước này chưa nộp khoản đóng góp. Theo quy định của Liên hợp quốc, nếu quốc gia thành viên nộp chậm khoản đóng góp bằng hoặc lớn hơn so với số tiền đóng góp hai năm trước thì sẽ bị hạn chế quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.Số tiền hợp đồng xuất khẩu dầu mỏ mà Seoul đang đóng băng của Tehran do vướng lệnh cấm vận của Mỹ là vào khoảng 7 tỷ USD.Năm 2010, Iran đã mở tài khoản bằng đồng won tại Ngân hàng IBK và Ngân hàng Woori của Hàn Quốc dưới tên Ngân hàng trung ương Iran để nhận thanh toán tiền xuất khẩu dầu thô. Năm 2018, Washington đã liệt Ngân hàng trung ương Iran vào danh sách trừng phạt, khiến tài khoản của Iran tại Hàn Quốc bị ngừng giao dịch. Kể từ đó, Tehran vẫn luôn yêu cầu Seoul giải quyết về khoản tiền đang bị đóng băng tại hai ngân hàng trên.