Tài xế chuyển phát bưu phẩm biểu tình xuyên đêm phản đối vấn đề phụ cấp phân loại hàng hóa

Photo : YONHAP News

Từ sáng ngày 14/6, hơn 100 tài xế phát bưu phẩm thuộc Công đoàn chuyển phát Hàn Quốc đã chiếm cứ tầng một của một tòa nhà bưu điện ở Yeouido, Seoul, biểu tình xuyên đêm phản đối Tổng công ty bưu chính Hàn Quốc.Theo phía công đoàn, vào ngày 11/6 vừa qua, Tổng công ty bưu chính cho biết đã chi trả phụ cấp phân loại hàng hóa cho các tài xế chuyển phát bưu phẩm trong thời gian qua. Tuy nhiên, phía công đoàn khẳng định không hề có lịch sử chi trả khoản tiền này. Công đoàn nhấn mạnh sẽ không thể đạt được thỏa thuận nào nếu Tổng công ty bưu chính không khắc phục thái độ.Phía công đoàn nhắc tới vụ việc "đáng lo ngại" là một tài xế chuyển phát của công ty chuyển phát Lotte bị ngất do đột quỵ vào rạng sáng 13/6, cho rằng người này đã phải làm việc liên tục trong thời gian dài.Theo công đoàn, Chính phủ và các công ty chuyển phát trước đó đã thảo luận và gần đạt được thỏa thuận về vấn đề khối lượng công việc cùng mức phụ cấp phù hợp, vậy nhưng sau đó lại chuyển sang hướng ép buộc giảm khối lượng công việc để giảm thời gian làm việc của các tài xế.Công đoàn tuyên bố sẽ đấu tranh tới cùng để có thể đạt được một thỏa thuận thiết thực, có thể phòng ngừa các trường hợp tử vong do làm việc quá sức.Về điều này, Tổng công ty bưu chính nhấn mạnh phía công đoàn đang chiếm cứ trái phép tòa nhà, vi phạm luật định, tuyên bố sẽ đối phó quyết liệt.Tổng công ty cho biết đã tổ chức cuộc họp với phía công đoàn từ tháng 3 tới tháng 5, giải thích về phương án sửa đổi các loại phụ cấp, sau đó quyết định phương án cuối cùng có phản ánh ý kiến của ban chấp hành công đoàn.Mặt khác, tổ chức thỏa thuận xã hội có sự tham gia của các công ty chuyển phát, công đoàn và Chính phủ nhằm xây dựng đối sách phòng ngừa tài xế chuyển phát tử vong do làm việc quá sức sẽ tiếp tục đàm phán trong vòng hai ngày 15 và 16/6 sau lần thất bại vào ngày 8/6. Phía công đoàn đang yêu cầu phương án bù đắp nguồn thu nhập cho các thành viên công đoàn do việc dừng phân loại hàng hóa và giảm thời gian lao động.Bên cạnh đó, phía công đoàn đã tiến hành biểu tình quy mô lớn tại khu vực công viên Yeouido, Seoul từ chiều ngày 15/6, với quy mô khoảng 4.000 đến 5.000 người tham gia.