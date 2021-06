Hơn 1,5 triệu lao động làm việc dưới 15 tiếng/tuần trong tháng 5

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ Choo Kyung-ho (đảng đối lập Sức mạnh quốc dân) thuộc Ủy ban Kế hoạch và tài chính tại Quốc hội cho biết theo kết quả phân tích của Cục thống kê quốc gia, số lao động làm việc dưới 15 tiếng/tuần trong tháng 5 đạt 1.563.000 người, cao nhất trong lịch sử thống kê liên quan từ tháng 1/2000.Nghị sĩ Choo chỉ ra rằng dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, các doanh nghiệp chịu gánh nặng từ việc nâng đột ngột lương tối thiểu, nên tăng tuyển dụng lao động làm việc dưới 15 tiếng/tuần, khiến số lao động này liên tục ở ngưỡng 1 triệu người từ tháng 3/2018. Điều này cho thấy chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo quá mức của Chính phủ đương nhiệm ngược lại đã "gây hại" cho tầng lớp thu nhập thấp.Nhóm lao động làm việc dưới 15 tiếng/tuần có sự cách biệt lớn với nhóm lao động "chất lượng cao". Những lao động làm việc với thời gian "siêu ngắn" này sẽ không được hưởng các loại trợ cấp như nghỉ phép hưởng lương hay tiền trợ cấp thất nghiệp theo luật định.Sau khi giảm mạnh vào năm ngoái do dịch COVID-19, tổng số lao động có việc làm lại đang ghi nhận xu hướng tăng trở lại trong năm nay. Lao động có việc làm trong tháng 5 tăng thêm 619.000 người so với một năm trước, trong đó gần một nửa, tức khoảng 302.000 người là lao động làm việc dưới 15 tiếng/tuần.Mức tăng lao động làm việc dưới 15 tiếng/tuần từng đạt 472.000 người vào tháng 3 năm nay, cao nhất trong lịch sử thống kê liên quan, và tiếp tục tăng mạnh 417.000 người vào tháng 4, 302.000 người vào tháng 5. Dù tính tới hiệu ứng cơ sở do năm ngoái tình hình tuyển dụng nói chung bị sụt giảm thì đây vẫn là một mức tăng lớn.Trong năm 2019, thời điểm trước khi bùng phát dịch COVID-19, mức tăng cao nhất là vào tháng 5, cũng chỉ dừng ở 292.000 người, thấp hơn khoảng thời gian từ tháng 3-5 năm nay.Nghị sĩ Choo cho rằng Chính phủ thay vì tự tán dương tình hình tuyển dụng đang được cải thiện thì nên lập chính sách để các doanh nghiệp có thể tạo ra được "việc làm chất lượng".