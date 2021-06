Bắc Triều Tiên mở Hội nghị toàn thể đảng Lao động

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Tổng bí thư đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ngày 15/6 đã chủ trì Hội nghị toàn thể lần thứ ba Ủy ban trung ương đảng Lao động khóa VIII.Tại đây, ông Kim đánh giá nền kinh tế miền Bắc đang phục hồi, trong đó sản xuất công nghiệp nửa đầu năm nay đạt 144% so với kế hoạch, bằng 125% so với cùng kỳ năm ngoái.Tuy nhiên, ở lĩnh vực nông nghiệp, do thiệt hại mưa bão trong năm ngoái mà sản xuất lương thực không đạt được như kế hoạch đề ra, dẫn tới thiếu nguồn cung lương thực. Ông Kim chỉ thị hội nghị lần này phải đề ra đối sách tích cực giải quyết vấn đề.Nghị sự chính của hội nghị là tổng kết thực hiện các chính sách quốc gia quan trọng trong nửa đầu năm 2021, đề ra đối sách, phân tích và thảo luận phương hướng đối phó về phòng dịch khẩn cấp và tình hình quốc tế.Trong ngày họp đầu tiên, hội nghị đã thảo luận về thành quả xúc tiến chính sách nửa đầu năm, các bài toán ở lĩnh vực nông nghiệp, tình hình phòng dịch.Tổng bí thư Kim Jong-un chỉ thị các ban ngành Chính phủ phải đẩy mạnh thành quả và kinh nghiệm đạt được ở các lĩnh vực, khắc phục các sai sót, điểm yếu, tiếp tục chỉ đạo kinh tế một cách có trách nhiệm, hoàn thành kế hoạch kinh tế năm nay dựa trên công nghệ khoa học tiên tiến.Hội nghị tiếp tục bước sang ngày họp thứ hai 16/6, phân tích và thảo luận phương hướng đối phó với các vấn đề quốc tế.