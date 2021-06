Photo : YONHAP News

Trình diện tại phiên điều trần của Thượng viện Mỹ ngày 15/6 (giờ địa phương), ông Daniel Kritenbrink, người được chỉ định là Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, phát biểu Mỹ cần cả "ngoại giao thực tế" và "trừng phạt cứng rắn" trong chính sách với Bắc Triều Tiên, nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc một cách toàn diện.Ông này cam kết sẽ tiếp cận vấn đề miền Bắc theo hướng ngoại giao "điều chỉnh và thực tế", đảm bảo Bắc Triều Tiên và các quốc gia khác tuân thủ nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Ông Kritenbrink cho biết Tổng thống Joe Biden đang chuyên tâm vào mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc một cách toàn diện, và một trong các thứ tự ưu tiên trong chính sách của Tổng thống Biden là giảm mối uy hiếp từ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.Về vấn đề cấm vận, ông này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo thực thi các lệnh trừng phạt đang áp dụng với miền Bắc, nhằm thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa.Ông Kritenbrink được Tổng thống Biden chỉ định làm Trợ lý Ngoại trưởng vào tháng 3 năm nay, là nhà ngoại giao kỳ cựu, từng đảm nhận vị trí Đại sứ tại Việt Nam từ năm 2017. Trước đó, ông từng là Giám đốc cấp cao về các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), và Phó Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Trong 27 năm làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ, ông này đã có tới 24 năm phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương.Chính phủ Tổng thống Joe Biden đang một mặt đề ra khung chính sách lớn với Bắc Triều Tiên đó là tiếp cận theo hướng ngoại giao "điều chỉnh và thực tế", mặt khác lại nhấn mạnh về việc các nước phải thực thi lệnh cấm vận với miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.