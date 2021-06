Tỷ lệ sử dụng mạng xã hội ở Hàn Quốc đứng thứ hai thế giới

Photo : Getty Images Bank

Theo báo cáo “Phân tích thị trường và tình hình mạng xã hội 2021” do công ty truyền thông DMC (Hàn Quốc) công bố ngày 16/6, tỷ lệ dùng mạng xã hội của Hàn Quốc tháng 1 năm nay đạt 89,3%, cao gấp 1,7 lần so với mức trung bình thế giới (53,6%).Xét theo quốc gia, tỷ lệ dùng mạng xã hội của Hàn Quốc đứng thứ hai sau Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) là 99%. Các nước ở vị trí tiếp theo trong Top 10 quốc gia có tỷ lệ dùng mạng xã hội cao trên thế giới lần lượt là Đài Loan 88,1%, Hà Lan 88%, Malaysia 86%, Hong Kong 85,6%, Canada 84,9%, Singapore 84,4%, Đan Mạch 83,6%, Thụy Điển 82,1%. Ngoài ra, tỷ lệ này của Nhật Bản là 74,3%, Mỹ là 72,3% và Trung Quốc là 64,6%.Theo thống kê của công ty chuyên nghiên cứu thị trường lĩnh vực truyền thông Nielsen Koreanclick, số người sử dụng mạng xã hội tại Hàn Quốc tính đến tháng 4 là 34,96 triệu người, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân được phân tích là do số người dùng mạng xã hội qua máy tính giảm 6,8%.Cụ thể, Youtube là mạng xã hội được người Hàn Quốc sử dụng nhiều nhất, với số người truy cập thực (Unique Visitors) là 37,66 triệu người; tiếp theo là mạng xã hội Band 19,65 triệu người, Instagram 18,85 triệu người, Facebook 13,71 triệu người, Kakao Story 9,19 triệu người, Twitter 5,17 triệu người, và TikTok 3,01 triệu người.Trong đó, người dùng Instagram, Twitter và TikTok tăng lần lượt 7,1%, 11,3% và 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi người dùng Facebook và Kakao Story giảm lần lượt 17,2% và 15,5%.Theo độ tuổi, mạng xã hội mà nhóm 10, 20 và 30 tuổi sử dụng nhiều nhất là Instagram; trong khi nhóm tuổi 40 và 50 sử dụng mạng xã hội Band nhiều nhất.Thời gian bình quân một người dùng Youtube trong một tháng là 1.627 phút, chiếm tỷ lệ nhiều nhất; tiếp theo là Twitter với 606 phút, Instagram 534 phút, TikTok 445 phút và Facebook 431 phút. Trong đó, thời gian dùng Instagram tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước, thời gian dùng các mạng xã hội khác đều giảm.Tính đến tháng 4 năm nay, người dùng mạng xã hội toàn thế giới đạt 4,33 tỷ người, tăng 3,1% so với cuộc khảo sát hồi tháng 1 vừa qua.