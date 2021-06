Hội nghị toàn thể đảng Lao động Bắc Triều Tiên thảo luận mục tiêu chính sách nửa cuối năm 2021

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/6 đưa tin Hội nghị toàn thể lần ba Ủy ban trung ương đảng Lao động khóa VIII đã bước sang ngày họp thứ hai 16/6. Trong đó, miền Bắc đã tổ chức một loạt các cuộc họp của các tiểu ban mà nước này gọi là "hội đồng" theo từng lĩnh vực, xác lập mục tiêu và chính sách trong nửa cuối năm 2021.Các lĩnh vực thảo luận bao gồm kim loại - vận tải đường sắt, công nghiệp hóa chất, điện - than đá - công nghiệp cơ khí, vật liệu xây dựng, công nghiệp nhẹ, nông nghiệp, phòng dịch khẩn cấp, đấu tranh chống các hành vi đi ngược chủ nghĩa xã hội, dự án của đảng.Hội đồng nghiên cứu ở từng lĩnh vực đã tiến hành nghiên cứu và thảo luận về dự thảo nghị quyết sẽ đưa ra trong hội nghị toàn thể, xác lập số liệu kế hoạch, đối sách đảm bảo tính khoa học và thực tiễn.Theo hình ảnh mà KCNA đăng tải, Tổng bí thư Kim Jong-un đã trực tiếp chủ trì cuộc họp quy mô nhỏ của Hội đồng gồm các ủy viên thường vụ, ủy viên dự bị Bộ Chính trị. Mặc dù nội dung thảo luận không được công bố cụ thể, nhưng việc Ngoại trưởng Ri Son-kwon tham gia cuộc họp cho thấy có thể hội nghị đã thảo luận về các vấn đề đối ngoại, như chính sách với Hàn Quốc, Mỹ.Trong số các cuộc họp của Hội đồng nghiên cứu do các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị chủ trì, đáng chú ý là hội nghị do Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự trung ương đảng Ri Pyong-chol chủ trì, trong đó có sự tham gia của Tổng tham mưu trưởng quân đội Pak Jong-chon, Bộ trưởng An ninh quốc gia Jong Kyong-thaek, và nhân vật ở ghế dự thính được phỏng đoán là Ngoại trưởng Ri Son-kwon. Dù Bắc Triều Tiên không công bố tổ chức cuộc họp của tiểu ban ở lĩnh vực quốc phòng, quân sự, nhưng có thể nước này đã thảo luận riêng về lĩnh vực liên quan xét theo các nhân vật tham dự.KCNA cho biết Hội nghị toàn thể vẫn đang tiếp diễn, nhưng không nói rõ sẽ kết thúc khi nào. Trước đó, nước này đã tổ chức Hội nghị toàn thể đảng Lao động vào tháng 12/2019 và tháng 2 năm nay, mỗi lần tiến hành trong vòng 4 ngày.