Hàn Quốc không miễn cách ly với người đã tiêm vắc-xin nhập cảnh với mục đích du lịch

Photo : YONHAP News

Trưởng Ban Chiến lược xã hội Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Son Young-rae trong buổi họp báo thường kỳ 17/6 cho biết dư luận đang hiểu lầm rằng Hàn Quốc sẽ miễn cách ly tại nhà với cả đối tượng người nhập cảnh là khách du lịch.Ông Son nhấn mạnh chỉ những người đã tiêm phòng loại vắc-xin COVID-19 được Tổ chức y tế thế giới (WHO) phê chuẩn, nhập cảnh vào Hàn Quốc để thăm gia đình trực hệ, mới được miễn cách ly hai tuần. Trường hợp nhập cảnh với mục đích du lịch thông thường không thuộc đối tượng được miễn cách ly.Ông Son nói thêm vắc-xin Sinovac của hãng dược Sinopharm (Trung Quốc) đã được WHO phê chuẩn sử dụng, nên cũng nằm trong số vắc-xin được áp dụng miễn cách ly.Ngày 13/6 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc công bố sẽ miễn cách ly tại nhà trong vòng hai tuần với người đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19 ở nước ngoài, nhập cảnh vào trong nước với mục đích kinh doanh quan trọng, mục đích công ích học thuật, mục đích nhân đạo, thăm gia đình trực hệ, áp dụng từ ngày 1/7.Hiện tại, các vắc-xin được WHO phê chuẩn khẩn cấp gồm vắc-xin của hãng Pfizer (Mỹ), Janssen (Bỉ), Moderna (Mỹ), AstraZeneca (Anh); vắc xin Covishield do hãng AstraZeneca phát triển và Viện huyết thanh Ấn Độ (SII) sản xuất, vắc-xin Sinovac của hãng Sinopharm (Trung Quốc). Trường hợp đã tiêm đủ số liều khuyến nghị các loại vắc-xin này trên hai tuần thì sẽ được áp dụng miễn cách ly khi nhập cảnh vào Hàn Quốc.