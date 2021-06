Ý kiến trái chiều của doanh nghiệp vừa và nhỏ về áp dụng chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng

Photo : YONHAP News

Từ tháng 7 năm 2018, Hàn Quốc áp dụng chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng bắt đầu từ đối tượng là doanh nghiệp có trên 300 nhân viên và cơ quan Nhà nước. Từ ngày 1/7 tới, đối tượng áp dụng sẽ được mở rộng sang các doanh nghiệp từ 5 tới dưới 50 nhân viên. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đề nghị Chính phủ hoãn thời gian áp dụng.Theo kết quả điều tra với hơn 200 doanh nghiệp chế tạo và đóng tàu, 4 trên 10 doanh nghiệp cho biết vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để áp dụng chế độ làm việc tối đa 52 tiếng/tuần. Gần một nửa doanh nghiệp trả lời lý do là bởi khó khăn trong việc tìm nhân lực. Do vậy, các doanh nghiệp đề nghị Chính phủ hoãn thời gian thi hành, ít nhất là cho tới khi dịch COVID-19 được kiểm soát.Một quan chức thuộc Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc cho biết việc tìm kiếm nhân lực bổ sung trong thời điểm hiện nay là không hề dễ dàng, thêm vào đó Hàn Quốc trên thực tế đang tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài, nên các doanh nghiệp khó tuyển được lao động người nước ngoài.Tuy nhiên, Chính phủ lại không đồng tình với đề nghị này. Bộ Tuyển dụng và lao động cho biết căn cứ theo kết quả điều tra với 1.300 doanh nghiệp từ 5 tới dưới 50 nhân viên, 9 trên 10 nơi lại trả lời có thể tuân thủ quy đinh tuần làm việc tối đa 52 tiếng bắt đầu từ 1/7. Do vậy, Chính phủ không có ý định trì hoãn thêm thời gian áp dụng chế độ này, cũng như không hoãn thời gian áp dụng các biện pháp xử phạt.Một quan chức Bộ Tuyển dụng và lao động chỉ ra rằng để hoãn thực thi quy định thì sẽ cần sửa đổi luật, vấn đề này phải được thảo luận tại Quốc hội. Thay vì hoãn thi hành, cần lập đối sách theo từng ngành nghề. Chính phủ cho biết sẽ hỗ trợ ưu tiên phân bổ lao động người nước ngoài cho các doanh nghiệp địa phương gặp khó khăn về việc tuyển nhân lực.