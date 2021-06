Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do chứng đông máu sau khi tiêm vắc-xin AstraZeneca

Photo : YONHAP News

Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Hàn Quốc ngày 16/6 thông báo ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do phát sinh biến chứng đông máu sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 vào chiều cùng ngày.Người tử vong là nam giới khoảng hơn 30 tuổi, đã tiêm vắc-xin của hãng dược AstraZeneca còn dư vào ngày 27/5. 9 ngày sau, người này xuất hiện đau đầu dữ hội, nôn mửa và đã được điều trị tại một trung tâm y tế. Tuy nhiên, tình trạng bệnh tiến triển nặng hơn, bệnh nhân được chẩn đoán xuất hiện “hội chứng huyết khối, giảm tiểu cầu” vào ngày 15/6. Đến 2 giờ 10 phút chiều 16/6, bệnh nhân đã tử vong, 20 ngày sau khi tiêm phòng vắc-xin COVID-19.Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận trường hợp tử vong do chứng đông máu, một tác dụng phụ hiếm gặp sau khi tiêm vắc-xin của hãng dược AstraZeneca. Bác sĩ xác nhận trong não bệnh nhân xuất hiện các cục máu đông và tiểu cầu giảm.Nhóm xúc tiến tiêm chủng cho biết người bệnh không mắc bệnh lý nền, nguyên nhân trực tiếp gây ra tử vong là xuất huyết não. Sau khi họp với cố vấn chuyên môn, các bác sĩ kết luận nguyên nhân tử vong giống với hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối.Trường hợp bệnh nhân này là ca đông máu thứ hai xuất hiện tại Hàn Quốc. Trước đó, một bệnh nhân được chẩn đoán xuất hiện chứng đông máu vào ngày 31/5 sau đó được điều trị và xuất viện vào cuối tuần trước.Các chuyên gia chỉ ra rằng nên xem xét lại độ tuổi tiêm chủng vì dù tác dụng phụ hiếm xảy ra nhưng có thể gây tử vong cho người bệnh. Trước đó, từng xuất hiện trường hợp đông máu sau khi tiêm vắc-xin AstraZeneca và vắc-xin hãng dược Janssen (Bỉ) tại Mỹ, do đó Hàn Quốc cũng cân nhắc nâng giới hạn độ tuổi tiêm chủng là trên 50 tuổi.Cơ quan y tế tuy xác nhận đúng là có xuất hiện tác dụng phụ của việc tiêm chủng, nhưng kết luận cuối cùng về mối quan hệ giữa việc tiêm chủng và nguyên nhân tử vong sẽ được quyết định sau khi Ban điều tra thiệt hại do tiêm phòng vắc-xin thẩm định. Ngoài ra, cơ quan y tế cũng kêu gọi người dân cần đi khám ngay lập tức nếu thấy mờ mắt, đau đầu dữ dội, nôn mửa hoặc khó thở sau khi tiêm chủng.